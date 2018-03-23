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Profil: Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

23.03.2018 02:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden alarak yerine 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinin başlıca savuncularından olan John Bolton'ı atadı. Kuzey Kore ve İran'a karşı sert bir tutum izleyen Bolton, aşırı muhafazakarlarca sözünü esirgemeyen bir "dış politika şahini" olmakla övülüyor.

Profil: Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden alarak yerine Bush döneminin "şahini" olarak tanınan John Bolton'ı atadı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump McMaster'a "harika bir iş çıkardığı" için teşekkür etti.

McMaster, Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı bir dizi üst düzey değişikliğin son hedefi olurken, gözler 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinin başlıca savuncularından John Bolton'a çevrildi.

Trump'ın göreve getirdiği üçüncü ulusal güvenlik danışmanı Bolton hakkında bilinenleri derledik.

Irak işgalinin başlıca savunucusu

69 yaşındaki John Bolton 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinin başlıca savunucularındandı.

Eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Bolton, Dışişleri Bakanlığı için çalışan üst düzey askeri yetkililerindendi.

Washington'da o dönemde yaşanan kutuplaşmanın da başlıca sorumlularından olarak görülüyordu.

Son yıllarda medyada muhafazakar yorumculardan biri olarak yüzünü gösterdi.

Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik nükleer silahlanma tehditleri karşısında Pyongyang'a daha sert yanıt verilmesini savundu.

Başkan Trump 2015'te İran ile nükleer anlaşmanın iptal etmeye karar verdiğinde, Bolton zaten uzun süredir bunun için kampanya yürütüyordu.

Trump'a yakın

ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, görevi devralacağı McMaster'ınkinden farklı bir profil.

Trump'ın geçen yıl Şubat ayında Michael Flynn'in yerine getirdiği McMaster, "otoriteyi sorgulayan bir kişi" olarak tanınıyordu.

Bir süredir Trump'ın McMaster'ı çok sert bulduğu konuşuluyordu. Bolton'ın ise Trump'ın çizgisine daha yakın olduğu belirtiliyor.

'Dış politika şahini'

Bolton, ABD'nin Cumhuriyetçi eski başkanları Ronald Reagan, George HW Bush ve George W Bush yönetimine hizmet vermişti.

Hukuk okuduğu Yale Üniversitesi'ndeki günlerini yazdığı anılarında, Vietnam Savaşı'nı protesto eden aynı kampüsteki aktivistler arasında kendisini bir "uzaylı" gibi hissettiğini yazmıştı.

Aşırı muhafazakar yorumcuların el üstünde tuttuğu Bolton, sözünü esirgemeyen bir "dış politika şahini" olmakla övülüyor.

Türkiye'nin tepkisini çeken isim: McMaster

McMaster geçen yılın sonunda "Türkiye ve Katar'ın radikal ideolojilerin yeni sponsorları olduğu" yönündeki açıklaması nedeniyle Ankara'nın sert tepki gösterdiği bir isim.

McMaster, Washington'da Policy Exchange adlı düşünce kuruluşun düzenlediği bir bir toplantıda ABD çıkarlarına karşı üç küresel tehdit bulunduğunu ve bunların ikisinin Orta Doğu'da olduğunu söylemişti.

Küresel tehditler arasında, "revizyonist güçler" Çin ve Rusya' ile "terörü destekleyen, toplu katliama yönelik silahların peşinden giden" İran ve Kuzey Kore'yi sayan McMaster, üçüncü tehdidin de cihatçı radikal gruplar olduğunu belirtmişti.

Suudi Arabistan'ın yıllar önce bazı terör örgutlerini desteklediğine referans veren McMaster, günümüz için ana destekçilerin Katar ve Türkiye olduğunu iddia etmişti.

Dışişleri Bakanlığı, McMaster'ın sözlerine 'hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez" diye yanıt vermişti.

Dışişleri'nden McMaster'ın sözlerine tepki: Temelsiz ve kabul edilemez

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