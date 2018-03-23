Profil: Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

Son yıllarda medyada muhafazakar yorumculardan biri olarak yüzünü gösterdi.

Washington'da o dönemde yaşanan kutuplaşmanın da başlıca sorumlularından olarak görülüyordu.

McMaster, Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı bir dizi üst düzey değişikliğin son hedefi olurken, gözler 2003'te ABD'nin Irak'ı işgalinin başlıca savuncularından John Bolton'a çevrildi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump McMaster'a "harika bir iş çıkardığı" için teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden alarak yerine Bush döneminin "şahini" olarak tanınan John Bolton'ı atadı.

McMaster geçen yılın sonunda "Türkiye ve Katar'ın radikal ideolojilerin yeni sponsorları olduğu" yönündeki açıklaması nedeniyle Ankara'nın sert tepki gösterdiği bir isim.

Hukuk okuduğu Yale Üniversitesi'ndeki günlerini yazdığı anılarında, Vietnam Savaşı'nı protesto eden aynı kampüsteki aktivistler arasında kendisini bir "uzaylı" gibi hissettiğini yazmıştı.

Bir süredir Trump'ın McMaster'ı çok sert bulduğu konuşuluyordu. Bolton'ın ise Trump'ın çizgisine daha yakın olduğu belirtiliyor.

Trump'ın geçen yıl Şubat ayında Michael Flynn'in yerine getirdiği McMaster, "otoriteyi sorgulayan bir kişi" olarak tanınıyordu.

Başkan Trump 2015'te İran ile nükleer anlaşmanın iptal etmeye karar verdiğinde, Bolton zaten uzun süredir bunun için kampanya yürütüyordu.

McMaster, Washington'da Policy Exchange adlı düşünce kuruluşun düzenlediği bir bir toplantıda ABD çıkarlarına karşı üç küresel tehdit bulunduğunu ve bunların ikisinin Orta Doğu'da olduğunu söylemişti.

Küresel tehditler arasında, "revizyonist güçler" Çin ve Rusya' ile "terörü destekleyen, toplu katliama yönelik silahların peşinden giden" İran ve Kuzey Kore'yi sayan McMaster, üçüncü tehdidin de cihatçı radikal gruplar olduğunu belirtmişti.

Suudi Arabistan'ın yıllar önce bazı terör örgutlerini desteklediğine referans veren McMaster, günümüz için ana destekçilerin Katar ve Türkiye olduğunu iddia etmişti.

Dışişleri Bakanlığı, McMaster'ın sözlerine 'hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez" diye yanıt vermişti.

Dışişleri'nden McMaster'ın sözlerine tepki: Temelsiz ve kabul edilemez