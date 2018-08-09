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Puerto Rico: ‘Kasırgada 64 Değil 1400 Kişi Öldü’

09.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

Puerto Rico makamları, neredeyse 11 ay sonra, Maria kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 1400 olduğunu itiraf etti. Daha önce bu rakam 28 olarak açıklanmıştı

Puerto Rico: ‘Kasırgada 64 Değil 1400 Kişi Öldü’

Puerto Rico’yu geçtiğimiz yıl vuran Maria kasırgasında resmi rakamlara göre 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak Puerto Rico makamları, neredeyse 11 ay sonra, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 1400 olduğunu duyurdu.

Hükümet, kasırgada can kaybına ilişkin yeni rakamı, Kongre’ye bu hafta içerisinde sunulan ve Puerto Rico’nun yeniden yapılandırılması için kullanılacak 139 milyar dolarlık planı ayrıntılandırdığı bir raporda sessiz sedasız açıkladı. Sessizce gelen bu itirafı ilk olarak haberleştirense New York Times gazetesi oldu.

Puerto Rico’lu yetkililer, adadaki elektrik şebekesini çökerten ve selle sonuçlanan şiddetli fırtına yüzünden en az 64 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ancak şiddetli kasırgada tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiği soru işaretiydi. Hükümetin bu soru işaretini gidermek amacıyla talep ettiği akademik çalışmanın sonuçları da önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

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