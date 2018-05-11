Puigdemont adaylıktan vazgeçti

Puigdemont, yerine Madrid yönetiminin kabul edebileceği bir ismi önerdi.İspanya'daki Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski başkanı Carles Puigdemont, 14 Mayıs'taki seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.
Puigdemont, sosyal medyada yayınlanan videoda Katalonya Özerk Yönetimi'nin yeni başkanının Katalan vekil Quim Torra olmasını önerdi. Almanya'nın başkenti Berlin'den kamuoyuna açıklamada bulunan Puigdemont, "Grubumuz, Katalan hükümetinin yeni başkanı olarak parlamento üyesi Quim Torra'yı öneriyor. Böylece kendisi önümüzdeki birkaç gün içinde gerekli sorumluluğu alıp derhal bir hükümet kurulmasını sağlayabilir" dedi.
Puigdemont geçen hafta sonu Berlin'de partisinden yetkililerle bir araya gelmişti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Puigdemont'un 14 Mayıs'ta Katalan parlamentosunda yapılacak seçimlerde partinin adayı olacağı açıklanmıştı. Ancak Puigdemont'un Madrid yönetimiyle yaşanan krizi daha da tırmandırmamak için bu kararından vazgeçtiği tahmin ediliyor.
Almanya'dan ayrılması yasak
Katalonya'da geçen Ekim ayında düzenlenen tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından görevden alınan ve mahkeme tarafından hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkarılan Puigdemont, 25 Mart'ta Almanya'da gözaltına alınmıştı. Alman yargısı, İspanya'nın iadesini istediği Katalan siyasetçiyle ilgili nihai kararını henüz vermedi. Serbest bırakılan Puigdemont'un karar açıklanana kadar Almanya'dan ayrılması yasak.
İspanya Anayasa Mahkemesi, Çarşama günü aldığı kararla, başkan adayının seçim sırasında parlamentoda hazır bulunmasını zorunlu kılmayan bir yasa çıkaran Katalan vekillerin bu hamlesini boşa çıkarmıştı. Mahkeme, Madrid yönetiminin söz konusu yasaya yaptığı itirazı kabul etmişti.
Katalan parlamentosu, İspanyol Anayasa Mahkemesi'nin yasaklamasına rağmen yapılan bağımsızlık referandumununun ardından Madrid yönetimi tarafından lağvedilmişti. Ancak ayrılıkçılar, Katalonya'da geçen Aralık yapılan parlamento seçimlerini de kazanmıştı. Ayrılıkçı partinin 22 Mayıs'a kadar yeni bir hükümet kurması gerekiyor. Aksi takdirde seçimler yenilecek. Daha önceki dört girişim, adayların ya hapiste ya da yurt dışında olmaları nedeniyle mahkeme engeline takılmıştı.
DW,dpa,rtr/CÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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