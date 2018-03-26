Puigdemont gözaltında kalmaya devam edecek

Mahkeme gözaltına devam kararı aldı.Almanya'da Pazar günü gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'un çıkarıldığı mahkemede gözaltında tutulmaya devam edilmesine karar verildi. Neumüster Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen duruşma sonrası basın mensuplarına bilgi veren Savcı Georg-Friedrich Guentge Puigdemont'un "sakin" bir görüntü verdiğini söyledi. Savcı, "İade süreci devam ediyor. Bundan sonra iadenin yasalara uygun olup olmadığı incelenecek" dedi. Başsavcı vekili Ralp Döpper de Pazartesi günkü duruşmanın, Katalan siyasetçinin iadesinin tartışılmasından ziyade, kimlik bilgilerinin tespiti gibi formalitelerden oluştuğunu, iade kararının değerlendirilmesinin "titiz ve doğru olarak yapılması gerektiğini" belirtti. Döpper, ayrıca 30 Mart'ta başlayacak Paskalya yortusu tatilinden önce Puigdemont'un iadesine dair bir kararın beklenmemesi gerektiğini kaydetti. İspanya, hakkında Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarttığı ve yaklaşık 48 saat sonra gözaltına alınan Katalan siyasetçinin iadesini talep ediyor.

İspanya'nın sağlayacağı belgeler doğrultusunda Katalan liderin resmi iade öncesi sürecine dâhil edilip edilmeyeceğine Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi karar verecek. Almanya yasalarına göre resmi iade talepleri ile ilgili olarak 60 gün içerisinde karar verilmesi gerekiyor. BM komitesi devrede Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, seçilme, toplanma ve ifade özgülüğünün Madrid hükümeti tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle bir başvuruda bulunan Puigdemont'un şikâyetinin yürürlüğe konduğunu açıkladı. Pazartesi günü konuyla ilgili bir açıklama yapan komite sözcüsü Julia Gronnevet, Katalan siyasetçinin 2 Mart'ta yaptığı başvurunun yürürlüğe konduğunu ancak dosyadaki "gizlilik" kararı dolayısıyla daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi. Gronnevet, sadece bundan sonraki süreçte İspanya'nın altı ay içerisinde şikâyetlere karşı resmi bir yanıt vermesi gerektiğini kaydetti. Cenevre'de bulunan ve 18 bağımsız insan hakları uzmanından oluşan komite, üye devletlerin Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'yi nasıl uyguladığını denetliyor.