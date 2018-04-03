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Puigdemont hakkındaki karar yaklaşıyor

03.04.2018 11:38 | Son Güncelleme

Almanya'da savcılığın iade amacıyla eski Katalan lider Puigdemont hakkında tutukluluk kararı alması için Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor.

Puigdemont hakkındaki karar yaklaşıyor

Katalonya özerk yönetiminin eski başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesi ile ilgili kararın hafta içinde açıklanması bekleniyor. Puigdemont'nun gözaltına alındığı Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde Başsavcılık, Katalan politikacının iadesi için Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne başvurup vurmayacağını önümüzdeki günlerde karara bağlayacak.

Puigdemont ise İspanya Yüksek Mahkemesi'nde başvurarak hakkındaki "isyan" ve "kamu gelirlerini kötüye kullandığı suçlamalarına" itiraz etti. Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için yapılan 1 Ekim'deki referandumda şiddet olayları meydana gelmediği için "isyan" ile suçlanamayacağını savunan Puigdemont, pasif direniş olaylarına karışmış olanlardan ayrı ayrı hesap sorulması gerektiğini savundu.

Referandumdan sonra İspanya'dan kaçan eski Katalonyalı bakanlar Clara Ponsati ve Lluis Puig de tutuklama kararına itiraz etti. Ponsati Mart ayı sonlarında İskoçya'da polise teslim olmuştu. Puigdemont'un avukatı tarafından hazırlanan itiraz yazısında üç politikacı hakkında dava açıldığı 23 Mart'a kadar ifadelerine başvurulmadığı da belirtildi.

Puigdemont umutlu

Sonbaharda Brüksel'e giden Carles Puigdemont İspanya tarafından çıkartılan yakalama emri doğrultusunda 25 Mart'ta Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde gözaltına alınmıştı.

İspanyol yargısının referandumu yasaklamasından ve Katalonya parlamentosunun bağımsızlık kararı almasından sonra Madrid yönetimi yerel hükümeti azlederek Katalonya'yı merkezi hükümete bağlamıştı. Aralık ayındaki yerel seçimlerde ayrılıkçı partiler yeniden çoğunluğu kazanmıştı.

Almanya'da savcılığın Puigdemont'un iade amacıyla tutuklanmasına için yapacağı başvuru Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından karara bağlanacak. Konunun son derece karmaşık olmasının iade sürecinin uzamasına yol açabileceği belirtiliyor. Yüksek Mahkeme'nin karardan önce İspanyol adli makamlarından belge istemesi gerekebilir.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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