Puigdemont hakkındaki karar yaklaşıyor

Katalonya özerk yönetiminin eski başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesi ile ilgili kararın hafta içinde açıklanması bekleniyor. Puigdemont'nun gözaltına alındığı Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde Başsavcılık, Katalan politikacının iadesi için Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne başvurup vurmayacağını önümüzdeki günlerde karara bağlayacak.

Puigdemont ise İspanya Yüksek Mahkemesi'nde başvurarak hakkındaki "isyan" ve "kamu gelirlerini kötüye kullandığı suçlamalarına" itiraz etti. Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için yapılan 1 Ekim'deki referandumda şiddet olayları meydana gelmediği için "isyan" ile suçlanamayacağını savunan Puigdemont, pasif direniş olaylarına karışmış olanlardan ayrı ayrı hesap sorulması gerektiğini savundu.

Referandumdan sonra İspanya'dan kaçan eski Katalonyalı bakanlar Clara Ponsati ve Lluis Puig de tutuklama kararına itiraz etti. Ponsati Mart ayı sonlarında İskoçya'da polise teslim olmuştu. Puigdemont'un avukatı tarafından hazırlanan itiraz yazısında üç politikacı hakkında dava açıldığı 23 Mart'a kadar ifadelerine başvurulmadığı da belirtildi.