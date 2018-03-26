Puigdemont İspanya’ya İade Edilebilir

Federal Kriminal Daire(BKA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Puigdemont bulunduğu Finlandiya'dan Belçika'ya dönmek üzere yoldayken, Danimarka’dan giriş yaptıktan kısa bir süre sonra Schleswig Holstein’da otobanda içinde bulunduğu araba durdurularak, polis tarafından gözaltına alındı. Focus dergisinde, istihbarat kaynaklarına dayanarak verilen bir haberde, Carles Puigdemont’ın İspanyol ve Alman istihbarat teşkilatlarının ortak operasyonu sonucunda yakalandığı öne sürüldü. Buna göre, İspanyol istihbaratı Perşembe günü Finlandiya’ya giderek, siyasetçilerle temaslarda bulunan Puigdemont’ı izlemeye aldı ve Cuma günü dönüş için yola koyulduktan sonra, Alman istihbaratı ile bağlantı kurarak, Almanya sınırlarına girişi sonrasında gözaltına alınmasını talep etti.

Katalonya Özerk Yönetimi eski başkanı Carles Puigdemont’ın Almanya’da gözaltına alınması sonrasında, İspanya’ya gönderilmesinin gündeme gelebileceği öğrenildi. Alman Federal Kriminal Dairesi’nden bir yetkili, Pazar sabahı Schleswig Holstein eyaletinde gözaltına alınan Puigdemont hakkında Avrupa çapında yakalama kararı bulunduğunu açıklarken, uzmanlar Almanya ile İspanya’nın taraf olduğu suçluların iadesi ile bağlantılı uluslararası anlaşmalar nedeniyle Katalan liderin İspanya’ya teslim edilmesi gerekebileceği şeklinde yorum yaptılar.

Katalonya'nın bağımsızlık ilanının en önemli aktörleri arasında yer alan Puigdemont’ın, Cuma günü İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından verilen, toplam 13 Katalan siyasetçi hakkındaki uluslararası yakalama kararının hemen ardından gözaltına alınması dikkat çekerken, Puigdemont'un avukatı Jaume Alonso-Cuevillas, müvekkelinin bir karakolda iyi koşullar altında tutulduğunu ve gerekli hukuki hazırlıkların sürdüğünü aktardı. İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı kapsamında,‘ayaklanma’ suçundan yargılanmaları istenen aralarında Puigdemont’ın bulunduğu 13 siyasetçinin 25 yıla kadar hapis cezası almaları sözkonusu. Puigdemont ve Katalan siyasetçiler ayaklanmanın yanısıra, isyana teşvik ve kamuya ait paraları kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Katalonya Özerk Bölgesi’nde geçen 27 Ekim’de yapılan referadumda bağımsızlık kararının çıkması ve Katalonya hükümetinin bağımsızlık ilan edeceğini açıklaması üzerine İspanyol hükümeti, 14 üyeli Katalonya kabinesini feshetmişti. Puigdemont bu karar üzerine Belçika'nın başkenti Brüksel'e kaçmış ve Katalonya'nın bağımsızlığı için mücadele etmeyi sürdüreceğini söylemişti. Katalan lider ve dört diğer Katalan siyasetçi, geçen Kasım ayında İspanya yargısının haklarında uluslararası tutuklama kararı çıkarmasının ardından gözaltına alınmış, ancak sorgu hakimine ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.