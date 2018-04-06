Puigdemont şartlı tahliye edildi

Mahkemenin kararına göre Puigdemont'un tahliyesi için gereken şartlar arasında 75 bin euro kefalet ödenmesi de bulunuyor. Bağımsızlık yanlısı Katalan Ulusal Asamblesi'nin (ANC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Puigdemont’un serbest kalması için gereken 75 bin euronun ANC ile Omnium Cultural adlı kültür derneğinin “dayanışma” için ayrılan bütçesinden ödendiği belirtildi.

Puigdemont’un iadesine ilişkin nihai kararın ise Mayıs sonuna kadar alınması gerekiyor.Almanya’nın Neumünster kentinde yaklaşık iki hafta önce gözaltına alınan Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski başkanı Carles Puigdemont Cuma sabahı şartlı olarak tahliye edildi.

Bunun yanı sıra mahkemenin kararına göre, Puigdemont Almanya’yı terk etmemek, her türlü adres değişikliğini yetkililere bildirmek, hafta bir kez Neumünster polisine bildirimde bulunmak ve mahkemeye çağrılması halinde gitmekle yükümlü bulunuyor.

Puigdemont Neumünster Cezaevi’nden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, siyasi tutsakları "Avrupa için bir utanç” olarak nitelendirdi. İspanya'da cezaevinde bulunan tüm Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep eden Puigdemont, Katalonya’nın bağımsızlığı için mücadeleye devam edileceği mesajı verdi.

Puigdemont iade edilecek mi?

Katalan siyasetçi Puigdemont'un Cuma günü şartlı olarak tahliye edilmesine rağmen, İspanya’ya iadesine ilişkin nihai karar henüz verilmedi. Bundan sonraki süreçte ilk olarak Başsavcılık’ın Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne Puigdemont'un “devlet parasının kötüye kullanılması” suçlaması nedeniyle İspanya’ya iadesinin uygun olup olmadığının incelenmesi için başvuruda bulunması gerekiyor.

Başsavcılık sözcüsü, iade talebinde bulunup bulunulmayacağı veya ne zaman ve hangi gerekçe ile mahkemeye başvurulacağı konusundaki soruları yanıtsız bıraktı. Başsavcılık’ın mahkemeye başvurmasının ardından, mahkemenin iadeye hükmetmesi halinde ise kararın Başsavcılık tarafından "onaylanması" gerekiyor.