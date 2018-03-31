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Puigdemont: Vazgeçmeyeceğim, istifa etmeyeceğim

31.03.2018 15:51 | Son Güncelleme

İspanya'nın talebiyle Almanya'da gözaltına alınan eski Katalan lider Carles Puigdemont, Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak mücadelesinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Puigdemont: Vazgeçmeyeceğim, istifa etmeyeceğim

Almanya'da gözaltına alınan Puigdemont, Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak mücadelesinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Almanya'da 25 Mart'tan beri cezaevinde tutulan Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski başkanı ve sürgündeki siyasi lideri Carles Puigdemont bugün Twitter'da bir mesaj yayınladı.

Mesajında Katalan lider, "Şunu herkes için netleştirelim: 'Vatanın birliği için' vazgeçmeyeceğim, istifa etmeyeceğim, seçimi kaybetmişlerin gayrimeşru eylemleri ya da hukuk düzenini ve adaleti terk etme pahasına keyfi davrananlar karşısında geri adım atmayacağım" ifadesini kullandı.

İnternet erişimi bulunmuyor

Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinin Neumünster kasabasındaki bir cezaevinde tutulan Puigdemont'un tutukluluk koşulları itibarıyla internet ve dolayısıyla Twitter erişimi bulunmuyor.

Alman haber ajansı dpa'ya göre cezaevi kuralları tutukluların Skype üzerinden iletişim kurmasına olanak tanıyor, ancak söz konusu görüşmeler cezaevi personelinin gözetimi altında gerçekleşebiliyor.

Cezaevi müdürü Yvonne Radetzki, dpa'ya yaptığı açıklamada, Katalan liderin normal bir binada kaldığını ve herhangi bir şekilde "özel muamele" görmediğini belirtti.

Dolayısıyla Puigdemont'un sosyal medya hesaplarının tutukluluk süreci boyunca yardımcıları tarafından kontrol edildiği tahmin ediliyor.

Danimarka'dan giriş yaparken yakalandı

Katalonya'nın eski lideri Puigdemont, geçen Pazar günü Danimarka'dan Almanya'ya giriş yaptığı sırada yakalanmış ve İspanya'nın yakalama emri üzerine tutuklanmıştı.

İspanya'da "ayaklanmaya teşvik" ve "devlete karşı başkaldırma" suçlarından yargılanması öngörülen Puigdemont için Madrid yönetiminin yaptığı iade talebi Almanya tarafından değerlendiriliyor.

Konuya ilişkin olarak geçen Pazartesi yapılan duruşmada Alman mahkemesi, Katalan siyasetçinin iadesi konusunda karar alınana kadar gözaltında tutulmasına karar vermişti. Mahkeme kararını Puigdemont'un "kaçma ihtimali" olması ile gerekçelendirmişti.

Alman yasalarına göre resmi iade talepleri ile ilgili olarak 60 gün içerisinde karar verilmesi gerekiyor.

Puigdemont, Ekim 2017'de Madrid yönetimi tarafından anayasaya aykırı olarak değerlendirilen bağımsızlık referandumunun ardından İspanya'dan ayrılarak Belçika'ya geçmişti.

DW,dpa/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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