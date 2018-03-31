Puigdemont: Vazgeçmeyeceğim, istifa etmeyeceğim

Almanya'da gözaltına alınan Puigdemont, Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak mücadelesinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Almanya'da 25 Mart'tan beri cezaevinde tutulan Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski başkanı ve sürgündeki siyasi lideri Carles Puigdemont bugün Twitter'da bir mesaj yayınladı.

Mesajında Katalan lider, "Şunu herkes için netleştirelim: 'Vatanın birliği için' vazgeçmeyeceğim, istifa etmeyeceğim, seçimi kaybetmişlerin gayrimeşru eylemleri ya da hukuk düzenini ve adaleti terk etme pahasına keyfi davrananlar karşısında geri adım atmayacağım" ifadesini kullandı.

İnternet erişimi bulunmuyor

Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinin Neumünster kasabasındaki bir cezaevinde tutulan Puigdemont'un tutukluluk koşulları itibarıyla internet ve dolayısıyla Twitter erişimi bulunmuyor.

Alman haber ajansı dpa'ya göre cezaevi kuralları tutukluların Skype üzerinden iletişim kurmasına olanak tanıyor, ancak söz konusu görüşmeler cezaevi personelinin gözetimi altında gerçekleşebiliyor.