Puigdemont’la İlgili Karar Gelecek Hafta Açıklanabilir

Katalonya Özerk Yönetimi eski başkanı Carles Puigdemont’un Almanya’da gözaltına alınmasından sonra, İspanya’ya iade edilip edilmeyeceği ile ilgili kararın en erken Paskalya Yortusu’nun ardından, gelecek hafta alınacağı açıklandı.
Puigdemont’un Almanya’ya giriş yaptıktan sonra gözaltına alındığı Schleswig Holstein eyaleti başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Katalan siyasetçi ile ilgili kararın Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından verileceği, ancak Paskalya tatili nedeniyle kararın bu hafta alınmasının gerçekçi olmadığı belirtildi. Puigdemont'un kimlik tespiti ve iddianamenin okunması için Neumünster kentinde hakim karşısına çıkarılacağını duyuran başsavcılık sözcüsü, Katalan liderin cezaevinde kalıp, kalmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.
Puigdemont'un avukatı müvekkilinin Almanya'ya sığınma talebinde bulunmayı düşündüğü yönündeki haberleri doğrulamazken, Federal İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, "Puigdemont'un, sığınma talebi olursa bu Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından diğer sığınma talepleri gibi incelenecektir" dedi. Puigdemont, İspanyol yüksek mahkemesinin Katalan siyasetçi hakkında Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarmasından yaklaşık 48 saat sonra Almanya'da gözaltına alınmıştı.
Öte yandan Alman hükümeti İspanyol hükümetinin Puigdemont konusundaki ‘hukuki ve anayasal duruşunu desteklediğini’ açıkladı. Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, İspanya’nın hukukun üstünlük ilkesinin geçerli olduğu demokratik bir ülke olduğunu belirterek, "Katalan sorununun sadece İspanya hukuku ve anayasası çerçevesinde çözülebileceği kanısını taşıyan Alman federal hükümetinin bu yöndeki görüşü değişmedi" şeklinde görüş belirtti.
Seibert, Puigdemont'un İspanya'ya iadesiyle ilgili sürecin "Alman kanunları ve Avrupa genelinde çıkarılan tutuklama emirleri konusundaki yasal şartlar" uyarınca karara bağlanacağını da açıklayarak, ayrılıkçı Katalan siyasetçinin İspanya’ya gönderilmesinin gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.
Yapılan yorumlarda Katalan politikacının Almanya topraklarında gözaltına alınmasının, Berlin'in de İspanya’nın iç politik sorunlarının ve Katalonya konusundaki anlaşmazlığın bir parçası haline gelmesine yol açabileceği belirtilirken, hükümetin aynı zamanda Madrid'de çıkarılan tutuklama emrini görmezden gelmek gibi bir alternatifi olmadığı da vurgulanıyor. Yorumcular Almanya ile İspanya’nın taraf olduğu suçluların iadesi ile bağlantılı uluslararası anlaşmalar nedeniyle Katalan liderin İspanya’ya teslim edilmesini bekliyorlar.
Bundan kısa bir süre önce Türkiye, Ankara'da Kızılay Güvenpark'taki otobüs duraklarında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının sorumlusu olarak gördüğü eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim için geçici tutuklama ve iade talebinde bulunmuş, Alman yetkililer ise talebin Federal Adalet Bakanlığı tarafından gözden geçirileceğini ve hukuk devleti sürecinin izleneceğini duyurarak, Ankara’nın talebini geri çevirmişti.
Geçen Aralık ayında ise, çoksayıda kişinin idam kararını onaylayan ve tedavi olmak için Almanya’ya gelen İran eski Adalet Bakanı Ayatollah Mahmud Haşemi Şahrudi’nin tutuklanması için birçok kurum ve şahıs tarafından federal savcılığa şikayetlerde bulunulmuş, Alman güvenlik ve yargı birimlerinin Şahrudi’nin ülkeyi terk etmesine göz yumması kamuoyunda sert tartışmalara ve eleştirilere neden olmuştu.
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