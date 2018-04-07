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Puigdemont’tan İspanyol hükümetine diyalog çağrısı

07.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

Almanya’da çıkarıldığı mahkemece şartlı tahliye edilen Katalan siyasetçi Carles Puigdemont İspanya’ya siyasi diyalog çağrısını yineledi.

Puigdemont’tan İspanyol hükümetine diyalog çağrısı

Dün Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından şartlı tahliye edilen Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski başkanı Carles Puigdemont, Berlin'de bir basın toplantısı düzenledi.

İspanya’nın demokrasiye ve uluslararası anlaşmalara saygı göstermek zorunda olduğunu belirten Katalan siyasetçi, hükümetin Birleşmiş Milletler kararlarına uygun hareket ederek İspanya'da tutulan diğer Katalan ayrılıkçıları serbest bırakması gerektiğini söyledi.

Puigdemont, Katalonya'nın bağımsızlık talebine ilişkin siyasi diyalog çağrısını da yineleyerek, İspanya’yı ''karşılıklı saygıya dayalı bir müzakereye'' davet etti.

Hakkındaki hukuki süreç sonuçlanana kadar Berlin'de kalacağını söyleyen Katalan lider, mahkemenin nihai kararını vermesinin ardından Belçika'ya geri dönerek ''bağımsızlık mücadelesini'' buradan sürdürmek istediğini ifade etti.

Puigdemont, İspanyol mahkemesinin hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkartmasının ardından Finlandiya'dan Belçika'ya dönerken Almanya’nın Neumünster kentinde gözaltına alınmıştı. İspanya, "ayaklanmaya teşvik'' ve ''devlet parasını zimmetine geçirme'' suçlamalarını yönelttiği Puigdemont'un iadesini talep etmiş, ancak Schleswig-Holstein Mahkemesi Katalan siyasetçinin ''ayaklanmaya teşvik'' suçlaması nedeniyle İspanya'ya iade edilmemesine hükmetmişti. Mahkeme, 75 bin euro kefaletle şartlı tahliyesine karar verdiği Puigdemont'a yöneltilen bir diğer suçlama olan ''devlet parasını zimmetine geçirme'' nedeniyle İspanya'ya iadesinin ise hala ihtimal dahilinde olduğunu belirtmişti.

Puigdemont İspanya’ya iade edilmesi halinde yalnızca bu suçtan yargılanabilecek.

Madrid: Alman bakanın açıklamaları talihsizlik

Öte yandan Puigdemont hakkında şartlı tahliye kararını ''doğru bulduğunu'' ifade eden Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley'in açıklamalarına Madrid'den tepki geldi. İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Barley'in İspanya'nın Puigdemont'a yönelttiği ''devlet malını zimmetine geçirme'' suçunu kanıtlamasının kolay olmadığı yönündeki sözlerini ''talihsiz açıklamalar'' olarak nitelendirdi.

Puigdemont’un iadesine ilişkin kararın Mayıs ayı sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

DW,dpa/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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