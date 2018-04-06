Puigdemont’un şartlı tahliyesine karar verildi

İspanya'nın "isyan" suçlamasından aradığı Puigdemont'un Cuma günü tahliye edilebileceği belirtiliyor.Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi, Almanya'da gözaltına alınan Katalonya Özerk Yönetimi’nin eski başkanı Carles Puigdemont’un şartlı olarak tahliye edilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında Puigdemont'un "isyan” suçlamasından dolayı İspanya'ya iade edilemeyeceği belirtilerek, bu nedenle "kaçma tehlikesinin önemli ölçüde azaldığına” dikkat çekildi. Mahkeme diğer yandan, Puigdemont'un hakkındaki "yolsuzluk” suçlaması nedeniyle İspanya’ya iadesinin mümkün olabileceğini ifade etti.

Mahkeme böylece yolsuzluk suçlaması nedeniyle Puigdemont'un iadesi için gerekli tutuklama emrini çıkararak aynı zamanda emrin infazını durdurmuş oldu.

Mahkemenin gerekçesi

Mahkeme, "isyan” suçlaması ile Puigdemont'un iadesinin uygun görülmemesine gerekçe olarak şiddet unsuru içermemesini ve bundan dolayı Alman yasalarına göre suç sayılmamasını gösterdi.

Mahkemenin açıklamasında, "yolsuzluk” suçlamasına ilişkin olarak da daha fazla bilgi alınması gerektiği belirtildi.