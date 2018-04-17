HABER

Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu

17.04.2018 00:06 | Son Güncelleme

Her yıl ABD’de verilen Pulitzer Ödülleri'nin kazananları açıklandı.

Hollywood'da taciz skandalını ortaya çıkaran The New York Times ve The New Yorker "kamu hizmetinden" dolayı ödüllendirildi.Amerika Birleşik Devletleri'nde 1917'den beri düzenlenen ve 14'ü gazetecilik olmak üzere, öne çıkan edebiyat, tiyatro ve müzik eserlerini toplam 21 dalda değerlendiren Pulitzer Ödülleri'nin bu seneki sahipleri açıklandı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ödül töreninde The New York Times gazetesi ve The New Yorker dergisi, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik iddialarla başlayan cinsel taciz vakalarını ortaya çıkardıkları gerekçesiyle gazetecilikte "kamu hizmeti" kategorisinde ödüllendirildi.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra yayılan #metoo hareketi, dünya çapında benzer tacizlere maruz kalan kadınların seslerini yükseltmelerini sağlamış ve sorunun boyutlarını ortaya koymuştu.

"Uluslararası habercilik" kategorisinde Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele politikası kapsamında ülkede devlet güdümünde yaşanan ölümleri yansıtan Reuters haber ajansı ödülün sahibi oldu. Reuters ayrıca Myanmar'daki Rohinya Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı şiddeti belgelemesiyle "fotoğraf" dalında da ödüle layık görüldü

"Açıklayıcı habercilik" dalında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırında inşa etmeyi planladığı duvarla ilgili olarak metin, video, podcast, sanal gerçeklik mecralarında birçok farklı bakış açısı ile zenginleştirdikleri içerikleri dolayısıyla Arizona Republic ve USA Today bu kategoride ödülün sahibi oldu.

"Son dakika fotoğrafı" kategorisinde ödül ise ABD'nin Charlottesville kentinde ırkçılığa karşı bir yürüyüşte kalabalığın arasına dalan otomobilin insanlara çarpma anını yakalayan The Daily Progress adına Ryan Kelly'nin oldu.

Sanatın ödülleri

Sanat alanındaki kategorilerde, en iyi "kurgu" dalında Andrew Sean Greer'ın Less isimli romanı ödülü alırken, en iyi tiyatro oyunu dalında Martyna Majok'un Cost of Living eseri birinci oldu.

Müzik kategorisinde de Kendrick Lamar'ın DAMN isimli albümü Pulitzer Ödülü'nün sahibi oldu.

DW/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Büyük şok! Duruşmada kendini yakmaya çalıştıBüyük şok! Duruşmada kendini yakmaya çalıştı
İngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırızİngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırız
Beşar Esad'dan ilk açıklama! Beşar Esad'dan ilk açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Suriye'de yeni patlama sesleri

Suriye'de yeni patlama sesleri

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortadoğu uzmanı Robert Fisk Duma'daki hastaneye gitti

Ortadoğu uzmanı Robert Fisk Duma'daki hastaneye gitti

Fransa Başbakanı: Düşmanımız Esad değil IŞİD

Fransa Başbakanı: Düşmanımız Esad değil IŞİD

ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap

ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap

Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları peruk

Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları peruk

Pentagon'dan skandal PKK talebi

Pentagon'dan skandal PKK talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.