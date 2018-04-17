Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood'da taciz skandalını ortaya çıkaran The New York Times ve The New Yorker "kamu hizmetinden" dolayı ödüllendirildi.Amerika Birleşik Devletleri'nde 1917'den beri düzenlenen ve 14'ü gazetecilik olmak üzere, öne çıkan edebiyat, tiyatro ve müzik eserlerini toplam 21 dalda değerlendiren Pulitzer Ödülleri'nin bu seneki sahipleri açıklandı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ödül töreninde The New York Times gazetesi ve The New Yorker dergisi, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik iddialarla başlayan cinsel taciz vakalarını ortaya çıkardıkları gerekçesiyle gazetecilikte "kamu hizmeti" kategorisinde ödüllendirildi.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra yayılan #metoo hareketi, dünya çapında benzer tacizlere maruz kalan kadınların seslerini yükseltmelerini sağlamış ve sorunun boyutlarını ortaya koymuştu.

"Uluslararası habercilik" kategorisinde Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele politikası kapsamında ülkede devlet güdümünde yaşanan ölümleri yansıtan Reuters haber ajansı ödülün sahibi oldu. Reuters ayrıca Myanmar'daki Rohinya Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı şiddeti belgelemesiyle "fotoğraf" dalında da ödüle layık görüldü