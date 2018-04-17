Pulitzer Ödülü'nü Weinstein haberleriyle New York Times ve New Yorker paylaştı

New York Times (NYT) ve New Yorker, Holywood'daki cinsel taciz ve tecavüzlere yönelik haberleriyle Pulitzer Ödülü'nü paylaştı.
NYT gazetesi ve New Yorker dergisinin film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında yayınladığı haberler, Weinstein'ın Holywood'daki konumunu kaybetmesine yol açmıştı. Weinstein ise bu ilişkilerin rızaya dayalı bir şekilde gerçekleştiğini savunuyordu.
NYT ve New Yorker'ın haberleri sonrasında başlayan #MeToo kampanyası çok sayıda sektöre yayılmış ve bu sektörlerde cinsel taciz, cinsiyet eşitsizliği gibi konuların tartışılmasını sağlamıştı.
Washington Post ise Alabama'daki Cumhuriyetçi Senato adayı Roy Moore hakkındaki cinsel taciz iddialarını ortaya çıkardığı haberiyle araştırmacı gazetecilik ödülünü kazandı.
Moore suçlamaları reddetse de eyalette gerçekleşen seçimi Demokrat adayın kazanmasında bu haberlerin büyük etkisi oldu.
Pulitzer Ödülü ABD'deki en prestijli gazetecilik ödülü olarak biliniyor.
Başka alanlarda da dağıtılan Pulitzer Ödülleri'nden müzik dalındaki ödülü rapçi Kendrick Lamar kazandı. Lamar ödülü kazanan ilk caz ve klasik müzik dışı türde müzik yapan sanatçı oldu.
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