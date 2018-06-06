Putin AB ile yeni bir başlangıç istiyor

Putin Viyana ziyareti sırasında AB'yi istikrarsızlaştırmak istemediklerini belirtti.Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde yeni bir başlangıç yapma şansının bulunduğunu söyledi. Putin "İşbirliğimizin bütünüyle yeniden imar edilmesine Rusya kadar Avrupalı dostlarımız da ilgi gösteriyor” dedi. İşbirliğinin askıya alınan mekanizma ve araçlarının yeniden canlandırılması için Brüksel'deki yetkililerle diyaloğu sürdürdüklerini belirten Putin, "görüşmelerin yapıcı ama kolay geçmediğini ve yürürlükteki yaptırımların bütün tarafların zararına olduğunu" sözlerine ekledi.

Yılın ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Avusturya'nın Başbakanı Sebastian Kurz da dönem başkanlığından Rusya ile AB arasındaki ilişkileri yavaş yavaş yeniden canlandırmakta yararlanmak istediklerini söyledi. Kurz "İki tarafın da kazançlı çıkması, iki tarafın da kaybetmesinden iyidir” dedi.

Putin ilişkilerin canlandırılmasını istiyor