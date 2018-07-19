Putin ABD ile İlişkilerdeki Sorunu ABD’deki İç Dinamiklere Bağladı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Başbakan Donald Trump’la ilk zirvesini başarı olarak niteledi. Ancak Putin, Trump’ın Amerika’daki muhaliflerinin, nükleer silahların sınırlanması ya da Suriye’deki savaşın sona erdirilmesi gibi zirvede ele aldıkları konularda herhangi bir ilerleme kaydedilmesini engellediğini savundu.
Zirveyle ilgili ilk kez konuşan Putin, Rus diplomatlara yaptığı açıklamada, ABD-Rusya ilişkilerinin “bazı bakımlardan Soğuk Savaş sırasındaki durumundan daha kötü olduğunu” ancak Trump’la yaptığın toplantının kendilerine “olumlu değişim yoluna” adım atma imkanı verdiğini söyledi.
Putin, “Sorunların birkaç saatte çözüleceğini düşünmek saflık olur. Hiç kimse böyle bir beklenti içerisinde değil. İşlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz” dedi.
Bununla birlikte Putin, Amerika’daki bazı “güçlerin” ilişkilerde herhangi bir ilerleme sağlanmasını önlemeye çalıştığını ve “dar parti çıkarlarını ulusal çıkarların üzerinde tuttuğunu” öne sürdü.
Trump Helsinki’deki zirvenin ardından Putin’le ortak basın toplantısında Rusya’nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin sözleri nedeniyle hem Cumhuriyetçi hem Demokratlar’dan yoğun tepki almıştı.
Trump bugün paylaştığı Twitter mesajında, medyada kendisini eleştirenlerin “çok pervasızca saldırdığını ve Putin’le muhtemelen iyi ilişkilere sahip olacağı gerçeğinden nefret ettiğini” iddia etmişti.
Rus lider dış politika konulu kapsamlı konuşmasında Trump’ı hem övdü hem eleştirdi. Trump’ın Kuzey Kore’yle ilgili çabalarından övgüyle bahseden Putin, ancak Amerikan başkanının İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararına tepki gösterdi.
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