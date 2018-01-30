Putin: ABD'nin 'Kremlin Raporu'nda' yer almadığım için kırgınım

ABD'nin eylemlerine karşın Rusya'nın 'İt ürür, kervan yürür' kuralına göre hareket etmesi gerektiğini söyleyen Putin şöyle devam etti: "Biz her şeyden çok kendimizi düşünmeliyiz, ekonomi, tarım, ihracatın desteklenmesi, sağlık, eğitim ve savunma kapasitesini artırmakla uğraşmalıyız. O zaman, listeler hazırlamanın, kalkınmamızı engellemeye çalışmanın anlamsız olduğu bilinci ortaya çıkacaktır."
Sputnik'in haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın yayınladığı ve yaptırım uygulanabilecek 114 Rus politikacı ve 96 iş adamının bulunduğu 'Kremlin Raporu'na tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, rapordaki tüm isimlerin de-facto olarak ABD düşmanı ilan edildiğini söyledi.
Basın toplantısında gazetecilerin 'Kremlin Raporu'yla ilgili sorusu üzerine Peskov, "Metni ve belgenin başlığını okursanız, tüm bunların ABD'nin düşmanlarına karşılık verme kanununa uygun olarak yapıldığını görürsünüz. Bu nedenle, listede yer alan tüm isimler, ABD'nin düşmanı ilan edildi" dedi.
Raporun yüzeysel ve profesyonel olmayan bir yaklaşımla değerlendirilmesinden kaçınmak için belgeyi analiz etmeleri gerektiğini kaydeden Peskov, bazı isimlerin listede neden yer aldığını veya yer almadığını anlamak için detaylı çalışma yapılmasının önemli olduğunu belirtti.
'DUYGUSAL DAVRANMAMALIYIZ'
"Bir yandan, belgede bunun bir yaptırım veya kısıtlama olmadığına dair çok sayıda nokta mevcut. Diğer yandan da, böylesine maksimum uzunluktaki bir listenin yayınlanması, Rus kuruluşların, şirketlerin, siyasetçilerin ve kabine üyelerinin imajına ve itibarına zarar verebilir" diye devam eden Peskov, rapor karşısında duygusal hareket çağrısı da yaptı.
ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanabilecek 114 Rus politikacı ve 96 iş adamının bulunduğu 'Kremlin Raporu' isimli bir liste yayınlamıştı.
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov listedeki isimler arasında yer almıştı.
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