Putin Almanya'ya gidiyor

Görüşmede Suriye, Ukrayna ve ABD'nin karşı çıktığı Kuzey Akım 2 projesi masaya yatırılacak.Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü başkent Berlin yakınlarındaki Brandenburg eyaletinde, Meseberg Şatosu'nda bir araya gelecek. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, görüşmede Suriye ve Ukrayna'nın doğusundaki durum gibi güncel dış politik konuların masaya yatırılacağını, ayrıca tartışmalı Kuzey Akım 2 projesinin de gündemde olacağını açıkladı
Seibert, liderlerin görüşmesi öncesi ortak basın toplantısı düzenleyeceğini, ancak görüşme sonrasında basın açıklaması planlanmadığını bildirdi. İki lider son olarak geçen Mayıs ayında bir araya gelmişti.
Almanya, Rusya'dan ABD ile Suriye'deki ateşkesi nihai şekline kavuşturmasını, ayrıca Moskova'nın silahlı ayrılıkçıları desteklediği Ukrayna'nın doğusundaki krizi çözüme ulaştırmasını bekliyor.
Kuzey Akım 2 projesi
Rus doğalgazını Baltık Denizi üzerinden doğrudan Almanya'ya taşımayı hedefleyen Kuzey Akım 2 projesi ABD ve Ukrayna'nın sert muhalefetine neden oluyor. ABD, projenin Almanya'yı Rusya'nın enerji kaynaklarına daha da bağımlı hale getireceğini savunuyor.
Ukrayna ise Almanya'ya halihazırda kendi toprakları üzerinden iletilen doğalgazın Kuzey Akım 2'nin hayata geçmesiyle devreden çıkarılabileceği ve dolayısıyla ekonomik kayıp yaşayacağı endişesini taşıyor.
Hükümet Sözcüsü Seibert, Ukrayna'nın doğalgaz nakliyatındaki rolünü Kuzey Akım 2 tamamlandıktan sonra da güvenceye almak üzere Avrupa Birliği'nin Rusya ile görüşmeler yürüttüğünü kaydetti.
Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas geçen ay Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile Berlin'de bir araya gelmişti.
Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye liderleri Suriye konusunu görüşmek üzere 7 Eylül'de İstanbul'da yapılacak zirvede bir araya gelecek.
AFP/GY,BK
© Deutsche Welle Türkçe
Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...
Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı
Türkiye'ye destekler sürüyor! Bir açıklama da Azerbaycan'dan
CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!
İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar
Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!
CHP'den destek açıklaması: Milletimizle dimdik duracağız
Sokağa iç çamaşırsız çıkınca... Gerçek flaşlar patlayınca ortaya çıktı!
Devlet Bahçeli'nin davetinin ardından İYİ Partili isim istifa etti
Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum