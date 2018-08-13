Putin Almanya'ya gidiyor

Görüşmede Suriye, Ukrayna ve ABD'nin karşı çıktığı Kuzey Akım 2 projesi masaya yatırılacak.Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü başkent Berlin yakınlarındaki Brandenburg eyaletinde, Meseberg Şatosu'nda bir araya gelecek. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, görüşmede Suriye ve Ukrayna'nın doğusundaki durum gibi güncel dış politik konuların masaya yatırılacağını, ayrıca tartışmalı Kuzey Akım 2 projesinin de gündemde olacağını açıkladı

Seibert, liderlerin görüşmesi öncesi ortak basın toplantısı düzenleyeceğini, ancak görüşme sonrasında basın açıklaması planlanmadığını bildirdi. İki lider son olarak geçen Mayıs ayında bir araya gelmişti.

Almanya, Rusya'dan ABD ile Suriye'deki ateşkesi nihai şekline kavuşturmasını, ayrıca Moskova'nın silahlı ayrılıkçıları desteklediği Ukrayna'nın doğusundaki krizi çözüme ulaştırmasını bekliyor.

Kuzey Akım 2 projesi

Rus doğalgazını Baltık Denizi üzerinden doğrudan Almanya'ya taşımayı hedefleyen Kuzey Akım 2 projesi ABD ve Ukrayna'nın sert muhalefetine neden oluyor. ABD, projenin Almanya'yı Rusya'nın enerji kaynaklarına daha da bağımlı hale getireceğini savunuyor.