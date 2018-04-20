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'Putin Beyaz Saray’a Giderse Trump da Moskova’yı Ziyaret Edebilir’

20.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a göre, Rusya lideri Vladimir Putin’in Beyaz Saray’ı ziyaret etmesi halinde Trump’ın da iade-i ziyaret amacıyla Moskova’ya gidebileceğini söyledi

'Putin Beyaz Saray’a Giderse Trump da Moskova’yı Ziyaret Edebilir’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya “karşılık ziyaretinde” bulunmaya hazır olduğunu ima ettiğini söyledi.

Lavrov’a göre Rusya lideri Vladimir Putin’in Beyaz Saray’ı ziyaret etmesi halinde Trump’ın kendisinin de iade-i ziyaret amacıyla Moskova’ya gidebileceğini söyledi.

Rus televizyonlarına konuşan Lavrov, Trump’ın bu konuyu seçim zaferini kutlamak üzere 20 Mart günü Putin’i aradığı zaman dile getirdiğini de vurguladı.

Hem Beyaz Saray hem de Kremlin, Trump’ın bu konuşma sırasında Putin’i Washington’a davet ettiğini açıklamıştı.

Lavrov, Beyaz Saray’ın daha sonra Trump’ın bu konuşmadaki davetini planlama konusunda harekete geçmediğini de söyledi. Rus bakan, Beyaz Saray’ı, bu davetin ayrıntılarını bir an önce görüşmeye çağırdı. Lavrov, Rus makamlarının bu konuda çok ısrarcı olmak istemediklerini de kaydetti.

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