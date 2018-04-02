Putin Beyaz Saray’da mı Ağırlanacak?

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in bir danışmanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ayki telefon görüşmeleri sırasında Rus lideri Beyaz Saray’a davet ettiğini ancak iki ülkenin henüz böyle bir ziyaretin hazırlıklarına başlamadığını belirtti.
Trump ve Putin 20 Mart’ta telefonda görüşmüş, Trump, Putin’i seçim zaferinden dolayı kutlamıştı. O tarihte hem Beyaz Saray hem de Kremlin’den yapılan açıklamalarda, iki liderin yüz yüze görüşme fikrini tartıştıkları bildirilmişti.
Putin’in danışmanı Yuri Uşakov Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Trump’ın görüşmede özel olarak Putin’i Beyaz Saray’a davet ettiğini söyledi.
Ancak Uşakov, eski bir Rus casusun İngiltere’de kimyasal saldırıya uğramasından dolayı Moskova’ya yaptırımlar getiren iki düzineyi aşkın ülkeye ABD’nin de katıldığına dikkati çekerek, bu gelişme öncesinde iki hükümetin bir Trump-Putin zirvesinin hazırlıklarına başlayacak vaktinin olmadığını ifade etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da Trump’ın görüşmede Putin’i Washington’a davet ettiğini doğruladı ancak Beyaz Saray’ın, iki liderin görüşmenin yeri konusunda tartıştığı “birkaç olası mekandan biri” olduğunu belirtti.
Sanders açıklamasında, “Başkan’ın kendisinin de, 20 Mart’ta Putin’le görüşmesinden bir kaç saat sonra doğruladığı gibi, iki lider Beyaz Saray dahil olası bir dizi mekanda ‘çok uzak olmayan bir gelecekte” ikili görüşme düzenlemeyi tartıştı” dedi. Sanders, konuyla ilgili şu anda daha fazla bir değerlendirme yapmayacaklarını kaydetti.
Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Trump’ın Putin’i seçim zaferinden dolayı tebrik etmesine sert eleştiriler yöneltmişti. Trump ise kararını Twitter üzerinden savunmuş, eski başkan Barack Obama’nın da 2012’de aynısını yaptığını hatırlatmıştı.
Görüşme sırasında Trump, Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahalesi ya da eski Rus casusu ve kızının İngiltere’de kimyasal saldırıya uğraması olayında Rusya’nın rolü bulunduğu şüphelerini gündeme getirmemişti.
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!
Bu görüntünün ardından büyük sürpriz
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Ve ABD sürpriz teklifi kabul etti
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 0 yorum