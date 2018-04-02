Putin Beyaz Saray’da mı Ağırlanacak?

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in bir danışmanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ayki telefon görüşmeleri sırasında Rus lideri Beyaz Saray’a davet ettiğini ancak iki ülkenin henüz böyle bir ziyaretin hazırlıklarına başlamadığını belirtti.

Trump ve Putin 20 Mart’ta telefonda görüşmüş, Trump, Putin’i seçim zaferinden dolayı kutlamıştı. O tarihte hem Beyaz Saray hem de Kremlin’den yapılan açıklamalarda, iki liderin yüz yüze görüşme fikrini tartıştıkları bildirilmişti.

Putin’in danışmanı Yuri Uşakov Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Trump’ın görüşmede özel olarak Putin’i Beyaz Saray’a davet ettiğini söyledi.

Ancak Uşakov, eski bir Rus casusun İngiltere’de kimyasal saldırıya uğramasından dolayı Moskova’ya yaptırımlar getiren iki düzineyi aşkın ülkeye ABD’nin de katıldığına dikkati çekerek, bu gelişme öncesinde iki hükümetin bir Trump-Putin zirvesinin hazırlıklarına başlayacak vaktinin olmadığını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da Trump’ın görüşmede Putin’i Washington’a davet ettiğini doğruladı ancak Beyaz Saray’ın, iki liderin görüşmenin yeri konusunda tartıştığı “birkaç olası mekandan biri” olduğunu belirtti.