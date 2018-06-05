Putin'den çıplak fotoğrafları için açıklama; Saklamaya gerek görmüyorum

Avusturya'da bir televizyon kanalına konuşan Putin, üstü çıplak olarak ata bindiği balık tuttuğu fotoğraflara ilişkin 'saklamaya gerek duymadım' ifadelerini kullandı.

"Sizin de dediğiniz gibi 'yarı çıplak', 'çıplak' değil tanrıya şükür. Tatildeyken çalıların arkasına saklanmak için bir gerekçe görmüyorum ve bunun yanlış bir yanı da yok," dedi.

AYIYA BİNMEMİŞ

Putin özelikle kendisini ayıya binerken gösteren fotoğraflarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Benim çalışırken görüldüğüm çok sayıda fotoğraf var, fakat kimse bunlarla ilgilenmiyor. Beni ayıya binerken gösteren fotoğrafları gördüm. Ancak bunu hiç yapmadım," dedi.

