Putin'den kritik S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Lideri Putin ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Putin, 7. Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi Moskova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" dedi.