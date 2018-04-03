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Putin'den kritik S-400 açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2018 19:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Lideri Putin ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Putin, 7. Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi Moskova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" dedi.

Putin'den kritik S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Lideri Putin ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Putin, 7. Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi Moskova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" dedi.

putin

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Anahtar Kelimeler:
putin erdoğan S400 füze

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ortadoğunun aslanları kim tutar sizi
Kendimiz üretemediğimiz, teknoloji savaşında geride kaldığımız için utanıyorum. S400 Füzesi, nükleer santral derken, Rusya'nın teknolojik sömürgesi olduk.
BİR AN ÖNCE.... KENDİMİZDE ÜRETSEK...
Putin _"Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi Moskova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" başka birşey söylemesine gerek yok bu cümle hesapta Müttefiğimiz olan NATO ve AB ülkelerinin uykusunu kaçırmaya yeter
dünya gündeminde savaş ve savaş unsrularunın dışında bişey yok arkadaş ya. herkes adını tarihe yazdırabilmek için kıyasıya yarışıyor
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