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Putin'den Netanyahu'ya Suriye uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Putin, Suriye ile ilgili uyarıda bulundu. Putin, görüşmede "Suriye'yi istikrarsızlaştırılacak adımdan kaçının" dedi.

Putin'den Netanyahu'ya Suriye uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye’deki durumu değerlendirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu’nun telefonda Suriye’yi görüştüğü belirtildi. İki liderin İsrail hava kuvvetlerinin Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne düzenlediği saldırı konusunu da görüştüğü ifade edilen açıklamada, “Vladimir Putin Suriye'nin egemenliğine saygı duymanın önemli olduğunu vurguladı ve ülkedeki durumu daha da istikrarsızlaştıracak herhangi bir hamleden kaçınmaya çağırdı” denildi.

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putin Suriye Netanyahu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Putin de bir alem gerçi hepsi bir alem de :)) Suriye yi istikrarsızlaştırma düşüncesinden dönüş demiş :))) Allah aşkı için Suriye de İstikrar var mı ? Evet var vahşice insan öldürme üzerine !! Aynı şekilde diğerleri de vahşice insan öldürüyor ! Kimler ?! Rusya, Amerika (kendileri ve pyd), Ermenistan (kendileri ve pkk) İsrail, Çin (Uygurlar) Almanya (pkk, dhkpc) Belçika (Dhkpc) İngiltere (kendileri ve örgütleri Pakistan dahil her yerde) Yunanistan (pkk Suriye Fransa (Cezayir ve Afrika) Hollanda İran Irak Vs Vs Vs. Tek öldürmeyen büyük ülke Türkiye dir. Öso ya örgüt diyen yukarıdaki düşmanlardır
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