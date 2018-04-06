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Putin'den orduya darbe: 11 general ve 1 albayı görevden aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2018 20:46 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 general ve 1 albayı görevden aldı.

Putin'den orduya darbe: 11 general ve 1 albayı görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 11 general ile 1 albayı görevden aldığı bildirildi. Yapılan resmi açıklamaya göre görevlerinden alınan askeri personelin Rusya İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Federal Cezaevi Hizmetleri ile Araştırma Komitesinde çalıştıkları belirtildi. 11 generalin ve 1 albayın neden görevden alındığı ise bilinmiyor.

Görevlerine son verilen 11 general ve 1 albayın isimleri ise şöyle:

  • İçişleri Bakanlığı Trafik Güvenliğini Sağlama Müdür Yardımcısı Binbaşı-General Pavel Bugaev

  • Federal Cezaevi Hizmeti Araştırma Enstitüsü Şefi Binbaşı-General, Andrey Bıkov

  • İçişleri Bakanlığı Ural Hukuk Enstitüsü Başkanı, Binbaşı-General Aleksandr Guk

  • Acil Durumlar Bakanlığı Akademisi Başkanı General-Albay Şamsutdin Dagirov

  • İçişleri Bakanlığının Volgograd Bölgesi Başkan Yardımcısı Binbaşı-General Vitaly Şevçenko
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Anahtar Kelimeler:
Rusya ordu Vladimir Putin 11 general

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