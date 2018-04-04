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Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2018 10:05 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ziyareti esnasında Rus haber ajansı IFAX'a açıklamalarda bulundu. Putin, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğradığını söylerken, söz konusu örgütün yıkıcı potansiyelini sürdürdüğünü ve dünyanın başka bölgelerine saldırabileceğini aktardı.

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Rusya DEAŞ

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İnşallah teröre testek veren ülkelere saldırır.kendi pislikleri ile uğraşır lar.
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