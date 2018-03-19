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Putin'den 'zafer' konuşması

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 01:59 | Son Güncelleme

Rusya’da milyonlarca seçmen, ülkenin devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi. Rusya Putin, başkanlık seçiminde açılan sadık sayısına göre oyların yüzde 75'ini alırken, yaptığı zafer konuşmasında "Ülkemizi başarı bekliyor. Rusya için önemli işler yapacağız." dedi.

Putin'den 'zafer' konuşması

Rusya’da milyonlarca seçmen, ülkenin devlet başkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti. Yaklaşık 109 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya'da 08.00'da açılan sandıklar 20.00'da kapandı.

Rusya’da düzenlenen başkanlık seçiminde sandıkların yüzde 50’si açılırken, oyların yüzde 75’ini alan Putin seçimi önde götürüyor.

Toplam sekiz adayın katıldığı seçimde açılan sandık sayısına göre, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin yüzde 13,3, Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy yüzde 6,33, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky yüzde 0,8, Büyüme Partisi lideri Boris Titov yüzde 0,6, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin yüzde 0,6, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin yüzde 0,6 ve Sivil İnsiyatif Partisi adayı Kseniya Sobçak ise yüzde 1,4 oy oranına sahip oldu.

Rusya'da Putin dördüncü dönem için yarışıyor

Sandık çıkış anketlerine göre ise Putin’in toplam oyların yüzde 73,9'unu alması bekleniyor. Putin seçilmesi halinde, 4’üncü kez Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, seçim sistemlerine 15 farklı ülkeden binlerce siber saldırı yapıldığı belirtilerek, ABD, Ukrayna ve Yeni Zelanda başta olmak üzere çeşitli ülkelerde Rusya’daki seçimlere yönelik “provokatif” eylemlerin düzenlendiği iddia edildi.

Öte yandan, ülkenin farklı bölgelerindeki oy kullanma noktalarında görev yapan yetkililerin, sandıklara çok sayıda oy pusulası attıklarını gösteren görüntüler basında yer aldı.

Seçim Komisyonu, Putin’in en önemli rakiplerinden birisi olarak gösterilen, Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy’nin, yolsuzluk suçlamaları ve 2014’te mahkum edilmesi nedeniyle seçimlerde başkanlığa aday olamayacağını açıklamıştı.

putinzaferkonusmasi

ZAFER KONUŞMASI YAPTI

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu tarafından açıklanan oy oranlarının ardından, Putin başkent Moskova’da Kırım’ın ilhakının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte zafer konuşması yaptı.

Kızıl Meydan’da toplanan binlerce kişiye verdikleri destek için teşekkür eden Putin, "Biz büyük bir takımız ve ben de bu takımın üyesiyim. Ülkemizi başarı bekliyor. Rusya için önemli işler yapacağız." diye konuştu.

(AA / Reuters)

Grafiklerle Putin öncesi ve sonrası RusyaGrafiklerle Putin öncesi ve sonrası Rusya
Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandıRusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı
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Rusya seçim Vladimir Putin zafer konuşması

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
54 milyon oyu 6 saatte sayabilmişler, halbuki bizde öyle mi? oy verme biter bitmez ysk nın sitesi (be hikmetse) çöker 1 saat sonra resmi sonuçlar yüzde 100 yüklenmiş olarak açılır.. ey rusya kimsin sen be :)
Bizede putin Abiciğime hayırlı olsun demek düşer
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