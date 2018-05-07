Putin dördüncü kez devlet başkanı

Bu, Putin'in dördüncü dönemi.Vladimir Putin, Rusya devlet başkanı olarak dördüncü kez göreve başladı. Kremlin'de yaklaşık beş bin kişinin katılımıyla yapılan törende yemin eden Putin, 2024 yılına kadar sürecek Rusya Devlet Başkanlığı görevine bir kez daha üstlendi.

Törende elini Rus anayasasının üzerine koyarak yemin eden Putin, "Rusya; onun şu anı ve geleceği için her şeyi yapmamın vazifem ve hayatımın amacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

65 yaşında dördüncü defa devlet başkanı olan Putin, en önemli rakibinin seçime katılmasına izin verilmediği Mart ayındaki seçimlerde oyların yüzde 77'sini almıştı.

Törende konuşan Putin, "samimi destekleri" ve "bağlılıkları" için kendisini seçen Ruslara teşekkür etti ve ülkenin ekonomisini canlandırma sözü verdi. Devlet başkanı olarak yeni dönemini Rusya'daki yaşam standardını yükseltmeye adayacağını belirten Putin, "İnsanlar daha iyi yaşayacaklar" dedi.

"Hayatın her alanında atılım yapmamız gerekiyor. Böyle bir atılıma da sadece yeni ve ilerici olan her şeyi kabul edip haksızlığı reddeden açık bir toplum ile erişilebileceğine inanıyorum" diye konuşan Putin, üstündeki "büyük sorumluluğun" farkında olduğunu belirtti.