Putin, dünyaya rest çekti: Bizi dinleme zamanınız geldi

Putin, Rusya'nın yıllar boyunca ABD'ye yaptığı silahsızlanma anlaşmalarından ayrılmama çağrılarının karşılık bulmamasının ardından harekete geçtiğinin altını çizerek, "Rusya'nın balistik füze anlaşmasından çekilmemesi için ABD'ye yaptığı çağrılar, sınırlarına yakın Avrupa ülkelerine füze kalkanı yerleştirilmemesine yönlik çağrılar görmezden gelinmeseydi, Rusya'nın bu silahlara ihtiyacı olmazdı. Hiç kimse, bizimle sorunun kaynağı hakkında konuşmadı. Kimse bizi dinlemedi. Şimdi siz dinleyeceksiniz!" ifadelerini kullandı.

Putin, 18 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi düzenlediği son Federal Meclis konuşmasında, Rus ordusunun 'yenilmez' bir füze başlıkları ve benzersiz silahlar geliştirdiğini söyledi. Söz konusu sistemlerin ABD'nin Rusya'nın nükleer caydırıcılığını küçümseyerek geliştirdiği tüm imkan ve kabiliyetleri hükümsüz kıldığını söyleyen Rus lider, Batı'nın Rusya'yı dinleme zamanının geldiğini vurguladı.

Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan güçlere gönderdiğini belirtti.

NÜKLEER BAŞLIK TAŞIYABİLEN SARMAT



Sputnik'te yer alan habere göre Putin, Sarmat'ın ağırlığının 200 tonu geçtiğini, bu silahın füze savunma sistemlerine görünmediğini ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabildiğini söyledi. Putin, Sarmat füzelerinin denemelerinin aktif safhasına geçtiklerini de ekledi.

NÜKLEER BAŞLIKLI SU ALTI DRONE'U



Rus lider, nükleer başlıklar taşıyabilecek yeni bir su altı drone'u test ettiklerini de paylaştı. Yeni geliştirilen su altı drone'u dünyadaki tüm gemilerin göstergelerinin ulaşabileceğinden katlarca hızlı hareket edebildiğini ve kıtalararası mesafeleri aşabildiğini de ekleyen Putin, "Bu, fantastik bir şey" dedi.

LAZER SİLAHI



Putin, ülkesinin lazer silahları geliştirme konusunda da kayda değer sonuçlar aldığını belirterek, "Bu artık, teori ya da planlama aşaması, hatta üretime başlama aşaması değil. Lazer sistemleri geçen yıldan beri askerlerimize veriliyor. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Doğru zaman değil. Ancak işin uzmanları Rusya'nın güvenliğini sağlama kapasitesini kat kat artırdığını anlayacaktır" ifadelerini kullandı.