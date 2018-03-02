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Putin, dünyaya rest çekti: Bizi dinleme zamanınız geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2018 21:46 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Federal Meclis'te yaptığı konuşma sırasında Rusya'nın son dönemde bir dizi ileri teknoloji silah sistemleri geliştirdiğini belirtti ve ülkesinin yeni nükleer cephaneliğini tanıttı.

Putin, dünyaya rest çekti: Bizi dinleme zamanınız geldi

Putin, 18 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi düzenlediği son Federal Meclis konuşmasında, Rus ordusunun 'yenilmez' bir füze başlıkları ve benzersiz silahlar geliştirdiğini söyledi.
Söz konusu sistemlerin ABD'nin Rusya'nın nükleer caydırıcılığını küçümseyerek geliştirdiği tüm imkan ve kabiliyetleri hükümsüz kıldığını söyleyen Rus lider, Batı'nın Rusya'yı dinleme zamanının geldiğini vurguladı.

Putin, Rusya'nın yıllar boyunca ABD'ye yaptığı silahsızlanma anlaşmalarından ayrılmama çağrılarının karşılık bulmamasının ardından harekete geçtiğinin altını çizerek, "Rusya'nın balistik füze anlaşmasından çekilmemesi için ABD'ye yaptığı çağrılar, sınırlarına yakın Avrupa ülkelerine füze kalkanı yerleştirilmemesine yönlik çağrılar görmezden gelinmeseydi, Rusya'nın bu silahlara ihtiyacı olmazdı. Hiç kimse, bizimle sorunun kaynağı hakkında konuşmadı. Kimse bizi dinlemedi. Şimdi siz dinleyeceksiniz!" ifadelerini kullandı.

'KİNJAL' HİPERSONİK SİLAHI

Rus liderin dikkat çektiği yeni silahlardan ilki, 'Kinjal' hipersonik (sesten çok daha hızlı) silahı.

Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan güçlere gönderdiğini belirtti.

NÜKLEER BAŞLIK TAŞIYABİLEN SARMAT

Sputnik'te yer alan habere göre Putin, Sarmat'ın ağırlığının 200 tonu geçtiğini, bu silahın füze savunma sistemlerine görünmediğini ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabildiğini söyledi. Putin, Sarmat füzelerinin denemelerinin aktif safhasına geçtiklerini de ekledi.

NÜKLEER BAŞLIKLI SU ALTI DRONE'U

Rus lider, nükleer başlıklar taşıyabilecek yeni bir su altı drone'u test ettiklerini de paylaştı. Yeni geliştirilen su altı drone'u dünyadaki tüm gemilerin göstergelerinin ulaşabileceğinden katlarca hızlı hareket edebildiğini ve kıtalararası mesafeleri aşabildiğini de ekleyen Putin, "Bu, fantastik bir şey" dedi.

LAZER SİLAHI

Putin, ülkesinin lazer silahları geliştirme konusunda da kayda değer sonuçlar aldığını belirterek, "Bu artık, teori ya da planlama aşaması, hatta üretime başlama aşaması değil. Lazer sistemleri geçen yıldan beri askerlerimize veriliyor. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Doğru zaman değil. Ancak işin uzmanları Rusya'nın güvenliğini sağlama kapasitesini kat kat artırdığını anlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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putin Rusya nükleer silah

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Akıllı ol Putin bizimde akbilimiz var...Basar geliriz oraya :)
Olsun bizde büyük ekonomiyiz drone bile yaptık elhamdülillah!
akp başkanı da iç çekiyordur, ama bizde yok valla
Yeni bir devrin ilanıdır.
sen ne diyorsan o abi. istediginiz gibi yutturuyorsunuz zaten.
Akıllı ol potin ! artık bizi dinleme vaktiniz geldi. Konya da gizli olarak yapılan ve borla çalışan uzay gemimizden haberin yok sanırım !
Blöf yapıyor yada propaganda laser silahlarını gören bilen yok öyle silahları olsa önce ukraynayı fethederdi suriyeden abdyi atardı.
Bizde motoru Alman ALTAY tankı, dizauni İtalyan ATAK helikopteri yapıyoruz... İleri teknoloji füze bize gore degil.. Asansörde halvet, baş örtüsü, çocuk tacizlerinden fırsat bulursak bizde uzun menzilli füze yapabileceğiz
deme oyle putin bizde daha yerli otomobil uretcez ezme bizi bizde şekiliz. hay allahim ya bide merakla bekleyen var yerli otomobil diye. ulkenden ne hayir gordunde arabadan gorcen?
Sallayın iki bomba getirin dünyanin sonunu da siz de kurtulun biz de kurtulalım.Nedir derdidin koca gezegen neyininize yetmiyor.Bir savaş tehtit kendini üstün gorme...Savaş silaha bu kadar çaba ve para harcayacağiniza bilime ve barisa harcasaniz,dünyayi güzelleştirmeye ugraşsaniz daha güzel olmaz mi Bay Putin.
ülke olarak savaş silahlarını kendin üretiyorsan ülkende ekonominde sırtında yere gelmez.canım türkiyemde yapabilse keşke bir parçasını bile dışardan almadan
Her ne kadar hoş olmayan bir durum olmasına karşın çok haklılar. Amerika herkese Nükleer yapma etme dedi durdu ama kendisi ne biçim silahlar üretti hem nükleer hem de biyolojik silahlar. Rusya' ya haklı ya da haksız kısmı tartışmaya açık fakat sürekli Amerika' nın kendini tek görüp herkesi küçümsemesi kabullenilebilir bir durum değil.
olsun, ihalarımız hepsini döver.
Ey Rusyaaaaaaa Ne var yani bizde Yol yaptık yollllllll
Bizde yol yaptık köprü yaptık betona devam.Yapay zeka yapında alalım çok lazım
lan bide insanlık için bişey yapın mesela kansere çare,tüm hastalıklara aşı bulun ölüm yaşını yükseltin çocuk ölümleri sıfıra indirin silah yapmışmış içinizde patlasın o bombalar.
2.ci Dünya savaşından sonra birçok ülke silah konusunda kendini geliştirirken türkiye yaptığı oyuncaklarla kibirleniyor 3.cü Dünya savaşı başladığında bizim silahlarımız hiç bir işe yaramayacak...
Helal olsun bu adama, ülkesi ekonomik açıdan çok iyi durumda değil ama dünya da kafa tutamayacağı ülke yok. Önemli olan nokta ise bunu destekleyen gerçek bir güce de sahip.
Dünya insanlardan kurtulmak için yine insanları kullanacak sanırım.
adamımsın putin! ibretle izliyoruz karşimmm!!
AFERİN RUSYA HİÇ OLMAZSA ABD AB GİBİ ZALİMLER SİZDEN KORKSUN GECE UYKULARI KAÇSIN
Ruslar silahı reklamını biz yapıyoruz. Ne garip
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