HABER

Putin’e ‘traktörcüye tecavüz’ fıkrası!

DÜNYA HABERLERİ | 11.02.2018 11:18 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen cuma günü Rusya Sanayici ve İşadamları Birliği’nin kongresine konuk olurken, ülkenin en zengin işadamlarından Vladimir Lisin’in anlattığı 'tecavüz' fıkrasına müdahale etmek zorunda kaldı.

Putin’e ‘traktörcüye tecavüz’ fıkrası!

Lisin kürsüde işadamlarının sorunlarını ve memlekette işlerin nasıl halledildiğini anlatırken bir Sovyet fıkrası anlattı. Fıkra özetle şöyle:

Kolhozun demircisi, acil çözülmesi gereken bir sorun varken sarhoş olup sızıyor. İş ortada kalıyor. Kolhoz yönetimi toplayıp sarhoş demirciyi cezalandırmaya karar veriyor. Birisi maaşından keselim diyor, öbürü dövelim diyor. En sonunda birisi “Tecavüz edelim” diye öneri getiriyor. Oturum başkanı, “Saçmalamayın, kolhozda sadece bir tek demirci var” diye itiraz edince bir başka el kalıyor, “O zaman traktör şoförüne tecavüz edelim” diyor. Başkanı şaşırıyor, “Traktörcünün ne alakası var şimdi?” diye itiraz edince adam açıklıyor: “E kolhozda demirci bir tane ama traktörcü iki tane!”

Herkes gibi fıkraya gülen Putin hemen atılıp Vladimir Lisin’e samimi bir üslupla “Valodi” diye seslendikten sonra ekledi: “Bari sütçünün kızı deseydin! Lafı nereye götürüyorsun?"

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin tecavüz fıkra

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Fıkranın kendisi kadar saçma bir haber bu.
@shinxan kafan basmamış fıkrayı anlayamamışsın boşver takılma :)
Baskı ve tehditle işlerini hallediyorlarmış! Hatta kurunun yanında yaş da yanar misali cezayı hakedeni korkutmak için suçsuz insanları da cezalandırdıklarını anlatıyor. Fıkra saçma ama mantık belli...
Diktatörlerin sohbet-i anca o kadar olabilir.
Sen gelde bırgazda kahvede fıkra dinle rektumunu düşürürsün
Fıkra anlatacak kadar hayata küsmemişler
Vladimir Putin "sütçünün kızı" söylememiş.
adam kafaya koymuş illa birine tecavuz edecek..
vay be bu fıkra için cok okumam ve bir makama gelmem gerekemiş o yuzden böyle durumları bilmiyorum
Diğer Haberler
Moskova'dan kalkan yolcu uçağı düştü: '71 kişi öldü'

Moskova'dan kalkan yolcu uçağı düştü: '71 kişi öldü'

McMaster İstanbul’da Kalın’la Görüştü

McMaster İstanbul’da Kalın’la Görüştü

Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya'da yolcu uçağı düştü

Trump: Kudüs, müzakere konusu değil!

Trump: Kudüs, müzakere konusu değil!

Mısır Ordusu: Sina Yarımadası'nda 16 militan öldürüldü

Mısır Ordusu: Sina Yarımadası'nda 16 militan öldürüldü

Netanyahu: İran ve Suriye güçlerine ağır darbe indirdik

Netanyahu: İran ve Suriye güçlerine ağır darbe indirdik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.