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Putin: Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler'...

17.07.2018 09:42 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin FOX News'a yaptığı açıklamada, ellerinde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler bulunmadığını' ve 'bazı insanların, ülkesinin ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini düşünmelerinin son derece saçma' olduğunu söyledi.

Putin: Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler'...

Helsinki'de ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi sonrası FOX News'tan Chris Wallace'a verdiği mülakatta Putin, Rusya'nın Trump'ı başkanlık yarışına girdiğinde gözetleyecek ve izleyecek kaynaklara da sahip olmadığını ifade etti.

Rus lider, ABD-Rusya ilişkilerinin 'Amerika'nın iç siyasetindeki çatışmalar tarafından rehin alınamayacağını' söyledi.

Helsinki'deki zirve, ABD Adalet Bakanlığı'nın 12 Rus vatandaşı hakkında 'Hillary Clinton'a siber saldırı düzenledikleri' suçlaması yöneltilmesinden sonra gerçekleşti.

FOX News sunucusunun Rus vatandaşları hakkındaki iddianameyi Putin'e vermek istemesi üzerine Putin, sunuya kağıtları masaya koymasını işaret edip şunları söyledi:

"Her şeyden önce Rusya, bir devlet olarak, ABD'nin iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmedi, seçimlere hiç etmedi."

'TRUMP'I TAKİBE ALMADIK'

Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler' olup olmadığı sorusuna Putin, "Elimizde onlarla ilgili hiçbir şey yok" dedi ve ekledi:

"Bunu söylerken Başkan Trump'a hakaret etmek, kabalık etmek istemem, ama başkanlığa adaylığını koymadan önce bizim ilgi alanımıza girmiyordu."

"Zengin biriydi, ama ABD'de çok zengin var. İnşaat sektöründeydi. Güzellik yarışmaları düzenliyordu. Ama hayır, hiç kimse başkanlık için adaylığını koyacağını düşünemezdi."

Putin'in Trump'ın takip edilip edilmediği sorusuna da yanıtı şöyle:

"Özel Kuvvetlerin her gün onları gözetlediğini mi düşünüyorsunuz? Biz sizin gibi, ABD gibi yapmıyoruz. Bunun için yeterli kaynaklarımız yok. Tam devlet kontrolü sağlamak için yeterli insan gücümüz yok. Planlarımızın parçası değil bu. Trump'a karşı böyle bir şey yapmadığınız da çok açık."

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putin Trump aile Uygunsuz görüntü ABD Trump'ın ailesi

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