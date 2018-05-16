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Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2018 15:01 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SKalibr füzesiyle donatılmış Rus savaş gemilerinin Akdeniz'de aralıksız olarak nöbet tutacağını söyledi.

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle Soçi’de yaptığı görüşmede, uzun mesafeli deniz tatbikatlarının ve seyirlerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl içerisinde toplam 102 gemi ve denizaltı seferinin planlandığını anlatan Putin, “Suriye’deki uluslararası teröristlerin saldırı yapma riskinin devam etmesi nedeniyle Kalibr füzeleriyle donatılmış Rus savaş gemileri Akdeniz’de sürekli nöbette olacak.” dedi.

Yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik menzile sahip Rus yapımı Kalibr füzeleri, Suriye’de ilk kez Ekim 2015’te kullanılmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Akdeniz Suriye Vladimir Putin

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