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Putin: Erdoğan'ın yardımıyla bir grup sivili Doğu Guta'dan tahliye ettik

28.02.2018 19:19 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla Doğu Guta'dan 'büyük bir grup sivilin tahliye edildiğini' söyledi. Diğer yandan 5 saalik ateşkese rağmen Doğu Guta'da karadan saldırılar devam etti.

Putin: Erdoğan'ın yardımıyla bir grup sivili Doğu Guta'dan tahliye ettik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de çatışmaların yoğunlaştığı Doğu Guta'dan 'büyük bir grup sivili' tahliye etmeyi başardıklarını söyledi.

Moskova'da Avusturya Başbaşkanı Sebastian Kurz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sivillerin tahliye edilmesinde aracılık ederek yardımcı olduğunu söyledi.

Putin, sivillerin bölgeden nasıl ayrıldığına dair ayrıntılar paylaşmadı.

Rus lider, militanların Doğu Guta'yı diğer bölgelere ateş açmak için üs olarak kullandıklarını ifade etti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Reuters'a konuşan kaynaklar, Rusya'nın 5 saatlik ateşkes çağrısına rağmen Suriye hükümetine bağlı birliklerin Doğu Guta'da militanların kontrolündeki bölgelere karadan saldırıda bulunduğunu söyledi.

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Gözlemevi, 5 saatlik ateşkes süresinde havadan bombardıman olmadığını ve kuşatma altındaki bölgeye yardım ulaştırıldığına dair bir işaret bulunmadığını duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi de Cumartesi günü 30 günlük ateşkes çağrısında bulunmuştu ancak bu çağrı henüz sahada karşılık bulmadı.

Moskova ve Şam, militanları yardım koridoruna ateş açmakla ve sivillerin tahliyesine engel olmakla suçluyor.

Çarşamba günü karadan saldırıların hedevinde Doğu Guta'daki Havş el Davahra olduğu bildirildi.

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