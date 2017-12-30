HABER

Putin, Erdoğan’ın yeni yılını kutladı

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 16:45 | Son Güncelleme 8 saat önce

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 30 Aralık, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Yeni yılını kutladı. Putin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın da Noel bayramını ve yeni yılını kutladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Devlet Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajını göndererek, 2017 yılında Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerini tam anlamıyla düzeltmenin başarıldığını ve bazı alanlarda ikili işbirliğinde ileriye ciddi adımlar atıldığının altını çizdi. İki ülkenin sıkı işbirliği Orta Doğu'daki terör tehdidinin yayılmasını güvenilir bir şekilde engelledi ve Suriye krizinin siyasi çözüm sürecini başlattı. Ayrıca, Putin ikili, bölgesel ve uluslararası konularda aktif ortak çalışmalara ve faydalı diyaloğa devam etmeye hazır olduğunu dile getirdi.”

Trump'a kutlama

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya ayrıca Putin, Trump'u da kutladı. Putin tebrik mesajında bu kolay olmayan uluslararası durumda faydalı Rus-Amerikan diyaloğun kurulmasının dünyada stratejik istikrarın güçlenmesinde ve küresel tehditlere en iyi yanıtların bulunmasında önem taşıdığını ifade etti.

Rus lider, eşit haklar ve karşılıklı saygı prensiplerinin Moskova ve Washington'un ilişiklerinin gelişmesinde temel oluşturması gerektiğini belirterek, "Bu uzun vadeli işbirliğinin kurulması yönünde ilerlememizi sağlayacaktır” dedi.

Putin ayrıca Suriye, Fransa, Belarus, Ermenistan Cumhurbaşkanlarını, Japonya, İsrail ve Almanya Başbakanlarını, Çin liderini, Kraliçe Elizabeth'i ve İngiltere Başbakanı'nı, Papa ve FİFA Başkanı'nı da tebrik etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

İran sınırında ilginç görüntü

İran sınırında ilginç görüntü

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Otel odasında çürümüş cesedi bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı?

Otel odasında çürümüş cesedi bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi

Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi

Ukrayna'da son dakika rehine krizi!

Ukrayna'da son dakika rehine krizi!

İsrail kararını verdi! UNESCO'dan ayrılıyor!

İsrail kararını verdi! UNESCO'dan ayrılıyor!

İran kaynıyor... Bu kez mollalar devreye girdi

İran kaynıyor... Bu kez mollalar devreye girdi

Dünyayı sarsan haber! Rus gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor!

Dünyayı sarsan haber! Rus gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.