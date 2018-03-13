Putin'in gülüşü İngilizleri çıldırttı! 'Zehir'li atışma...

Rus lider, BBC muhabiri Steve Rosenberg'in bugün yönelttiği soru üzerine "Neler olduğunu sonuna kadar araştırın, sonra tartışırız" dedi.

Suçlamalara karşın Rusya lideri Vladimir Putin'in gazetecilerin konuyla ilgili sorularına verirken yüzünde beliren gülümseme, İngiltere basınında manşetten veriliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Moskova yönetimini dünyanın gözü önünde doğrudan suçlamasıyla başlayan gerilimde, ABD'de de beklendiği gibi Londra'nın yanında saf tuttu.

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızının Noviçok sinir gazı saldırısına uğraması, Birleşik Krallık ve Rusya'yı karşı karşıya getirdi.

Moskova, İngiliz büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Londra'da bunlar olurken, Moskova'da ise İngiltere Büyükelçisi Laurie Bristow Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Rus yapımı sinir gazıyla bir restoranda zehirlenen eski ajan Skripal ve kızı Yuliya, halen yoğun bakımda.

İngiltere gizli servisi MI6 ile işbirliği yapan çifte ajan Skripal, sekiz yıl önceki casus takasında Rusya'ya iade edilmiş ve daha sonra İngiltere'ye yerleşmişti.