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Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 15:21 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'a Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib bölgesinde operasyon düzenleme ihtimali hakkında soru soruldu. Bogdanov, bu konunun Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran arasında askerler düzeyinde görüşüldüğünü düşündüğünü söyledi.

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Bogdanov, Türkiye'nin İdlib'de askeri operasyon düzenlemesi ihtimali hakkında Rusya'nın ne düşündüğü sorusuna şu yanıtı verdi: "Astana formatı var, garantör ülkeler ve işlevsel olan gerilimi azaltma bölgeleri var. Tüm bu konuların hepsinden önce asker meslektaşlarımız düzeyinde görüşülmekte olduğunu düşünüyorum."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le bir araya geldiği üçlü zirvede bir araya geldi.

Bogdanov ayrıca, "Bununla beraber, gerilimi azaltma bölgeleri hakkındaki anlaşmalara uyulması ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korunması prensibinin izlenmesi gerektiğine inanıyoruz" diye ekledi.
Suriye'deki dört gerilimi azaltma bölgesinden biri İdlib'de bulunuyor. İdlib'in iç bölgelerinde Türk askerlerinin gözlem görevi yapacağı konusunda anlaşılmıştı.

Suriye'deki dört gerilimi azaltma bölgesi ilk aşamada altı ay süreli geçici bir önlem olarak oluşturulmuştu. Söz konusu bölgelerde hava saldırıları dahil olmak üzere tarafların silah kullanımının sona ermesi ve bu bölgelere insani yardımın ulaştırılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mihail Bogdanov Rusya Türkiye İdlib

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
https://www.youtube.com/watch?v=tCzMuUh4y0c
kimin dost kimin dusman oldugu belli degil ALLAH iyiyi kotuyu dostu dusmani ayirt edebilecek akil fikir versin
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