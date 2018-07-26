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Putin’in Trump’a verdiği top ile ilgili şok iddia

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçtiğimiz haftalarda Finlandiya'da gerçekleşen zirve sırasında Rus lider, ABD'li mevkidaşına bir futbol topu hediye etmişti. Ancak iddialara göre topun içinde gizli bir cihaz vardı!

Putin’in Trump’a verdiği top ile ilgili şok iddia

Trump'ın Washington'a götürdüğü ve Dünya Kupası'nda da kullanılan top hakkında uluslararası kamuoyunda ilginç bir iddia ortaya atıldı. ABD basını Putin'in verdiği topun içinde bir cihaz olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz haftalarda Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de kritik bir zirve gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki’de bir araya gelerek farklı konular üzerinde fikir alışverişinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, basın toplantısı sırasında Rusya’nın Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmasından dolayı Putin’i tebrik etmiş ve bunun ardından Rusya Devlet Başkanı turnuvada kullanılan bir topu hediye etmişti. Adidas AG modeli topu memnuniyetle alan Trump, bu futbol topunu Washington’a götürmüştü.

Fakat ABD basını konuyla ilgili ilginç bir iddiayı ortaya attı. Bloomberg, Putin’in verdiği topun içinde bir elektronik düzenek olduğunu iddia etti. Bloomberg, gazetede bulunan çipler aracılığıyla yakında bulunan telefonların bilgilerine ve telefon görüşmelerine erişilebileceği iddia edildi. Yakın alan iletişimi ya da NFC olarak da bilinen bu sisteme sahip olan top futbolcuların bilgilerini, Dünya Kupası ile ilgili detayları ve fikstürü akıllı telefonlara gönderiyor.

Amerikan basını Rus gizli servisinin topun içerisindeki sistem ile Trump’un gizli görüşmelerini dinleyebileceğini ve gizli belgelere ulaşılabileceğini iddia etti. ABD basınında yer alan haberlerde Rus istihbaratının bu sistemi değiştirmiş olabileceği iddiaları gündeme gelirken taraflar henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
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