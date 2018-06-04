Putin Karşı Yaptırımları İmzaladı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Amerika’nın Nisan ayında açıkladığı yaptırımlara karşı uygulamaya koymaya hazırlandığı yaptırımları imzaladı.
Yeni yasa cumhurbaşkanına dost olmayan ülkelerle ilişkileri kesme ve bu ülkelerle ticareti durdurma hakkını veriyor.
Ancak tasarı son halini alarak Putin’in önüne çıkmadan önce hafifletildi.
Meclis üyeleri başlangıçta gıdadan alkole, ilaçtan danışmanlık hizmetlerine Amerikan mallarına ve hizmetlerine geniş kapsamlı yaptırım uygulamayı öngörüyordu.
Ayrıca Rus vatandaşlarının Amerika’nın yaptırımlarına uyması halinde hapis cezasına çarptırılması tartışılıyordu.
Rus ve yabancı iş lobileri böyle bir yasanın şirketleri Rusya’yla iş yapmak veya dünyanın geri kalanıyla çalışmak konusunda seçim yapmak zorunda bırakacağını söylemişti.
Putin geçen ay yaptığı açıklamada batı yaptırımlarına verilecek karşılığın Rus ekonomisine ve Rusya’yla iş yapan ortaklara zarar vermemesi gerektiğini söylemişti.
İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz
FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum