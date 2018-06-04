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Putin Karşı Yaptırımları İmzaladı

04.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Amerika’nın Nisan ayında açıkladığı yaptırımlara karşı uygulamaya koymaya hazırlandığı yaptırımları imzaladı. Yeni yasa cumhurbaşkanına dost olmayan ülkelerle ilişkileri kesme ve bu ülkelerle ticareti durdurma hakkını veriyor

Putin Karşı Yaptırımları İmzaladı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Amerika’nın Nisan ayında açıkladığı yaptırımlara karşı uygulamaya koymaya hazırlandığı yaptırımları imzaladı.

Yeni yasa cumhurbaşkanına dost olmayan ülkelerle ilişkileri kesme ve bu ülkelerle ticareti durdurma hakkını veriyor.

Ancak tasarı son halini alarak Putin’in önüne çıkmadan önce hafifletildi.

Meclis üyeleri başlangıçta gıdadan alkole, ilaçtan danışmanlık hizmetlerine Amerikan mallarına ve hizmetlerine geniş kapsamlı yaptırım uygulamayı öngörüyordu.

Ayrıca Rus vatandaşlarının Amerika’nın yaptırımlarına uyması halinde hapis cezasına çarptırılması tartışılıyordu.

Rus ve yabancı iş lobileri böyle bir yasanın şirketleri Rusya’yla iş yapmak veya dünyanın geri kalanıyla çalışmak konusunda seçim yapmak zorunda bırakacağını söylemişti.

Putin geçen ay yaptığı açıklamada batı yaptırımlarına verilecek karşılığın Rus ekonomisine ve Rusya’yla iş yapan ortaklara zarar vermemesi gerektiğini söylemişti.

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