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Putin Kırım Köprüsü’nden ‘Geçti’

15.05.2018 19:48 | Son Güncelleme

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rusya ve Kırım’ı birbirine bağlayan köprüyü inşaat kamyonu ile geçerek test sürüşü yaptı. Ukrayna, Rusya’nın köprü projesine itiraz ediyor

Putin Kırım Köprüsü’nden ‘Geçti’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rusya ve Kırım’ı birbirine bağlayan köprüyü inşaat kamyonu ile geçerek test sürüşü yaptı.

İnşası 2 yıl süren 19 km uzunluğundaki köprü 3,6 milyar dolara maloldu. Kırım’a ulaşım hem Ukrayna hem de Rus ordusunun kontrol noktaları oluşturmaları nedeniyle oldukça zorlaşmıştı.

Putin, inşaat çalışmasını denetlemek için Rusya’nın güneyine gitti. Yapım çalışmasıyla ilgili bilgi alan Putin, iki mühendisle birlikte bir kamyona bindi ve birçok kamyonla birlikte köprüde yol aldı.

Putin 2014 yılında Kırım’ı ilhak etti. Avrupa Birliği ve Amerika olayla ilgili olarak Rusya’ya yaptırım kararı aldı. Rusya’nın Venezuela ve Suriye gibi sadece birkaç müttefiki Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak tanıdı.

Salı günkü test sürüşü 20 dakikadan az sürdü ve Rusya devlet televizyonundan canlı yayınlandı.

Ukrayna ise tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko köprünün Kremlin’in uluslararası hukuku görmezden geldiğinin bir başka kanıtı olduğunu kaydetti. Poroşenko, bunun Kırım’ın işgalini yasal hale getirmeye çalışan bir başka çaba olduğunu vurguladı.

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