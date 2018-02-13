HABER

Putin'le görüştüğüne dair yalan söyleyen Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2018 20:50 | Son Güncelleme

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 12 yıl önce görüştüğü konusunda yalan söylediğini kabul ederek istifasını verdi.

Putin'le görüştüğüne dair yalan söyleyen Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

Rusya ziyaretine 1 gün kala istifa eden Zijlstra, milletvekillerine gözü yaşlı hitabında 'Kral'a istifasını vermekten başka seçenek görmediğini' dile getirdi.
''Ben yanlış seçim yaptım, bunu yapmamalıydım. Hollanda üzerinde hiçbir şüphe gölgesi olmayan bir bakanı hak ediyor'' diyen Zijlstra, dört ay önce Hollanda Dışişleri Bakanlığını üstlenmişti.

İstifa etmeseydi, birkaç saat içinde Moskova'ya uçacaktı.

'PUTİN BÜYÜK RUSYA'NIN PARÇALARI DEDİ' YALANI

Zijlstra, 2014’ten bu yana defalarca Putin’in sözkonusu görüşmede, Belarus, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan’ın ‘büyük Rusya’nın’ parçaları olduğunu söylediğini kendi kulağıyla duyduğunu öne sürmüştü.

YALANINI SAVUNDU

Sonunda Zijlstra, Volkskrant gazetesine demecinde, 2006’da ‘Moskova dışındaki bir kır evinde’ Putin’le görüşmeye katıldığına dair yalan söylediğini itiraf etti. Bakan, yeni demecinde, görüşmeye katıldığını uydurduğunu, çünkü bu bilgiyi veren görüşmenin gerçek katılımcısını korumak istediğini savundu.

BAŞBAKAN SAHİP ÇIKTI, MUHALEFET PEŞİNİ BIRAKMADI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Zijlstra’nın 'mantıksız' davrandığını, ama hikayenin içeriğinin tartışılmaz olması nedeniyle görevinde kalacağını açıkladı. Ama Muhalif partiler bakanı sert dille eleştirerek olayın Rusya ziyareti öncesinde parlamentoya taşınmasını talep etti. Başbakan Rutte'nin de davet edildiği parlamento oturumunun açılışında Zijlstra istifa kararını açıkladı.

MOSKOVA 'BEKLİYORUZ' MESAJINI GÖNDERMİŞTİ

İstifanın öncesinde bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zijlstra’yı beklediklerini ve Rusya tarafından hiçbir değişikliğin olmadığını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın Zijlstra’yla görüşmesi planlanıyordu.

HOLLANDA ZİYARETİN İPTALİNİ MOSKOVA'YA BİLDİRDİ

Ama istifanın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Zijlstra’nın Moskova ziyaretinin iptal edildiğine dair resmi bilgilendirmede bulunduğunu duyurdu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda putin halbe zijlstra

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

İlginizi Çekebilir

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
BİZİM SİYASİLER SİYASETİ YALAN SÖYLEMEK GİBİ ALGILIYOR...BAKIN GAVUR DEDİĞİN İNSANLARIN ONURUNA DA UTANIN...
BİZDEKİLERDE DOĞRU KONUŞTUĞU ZAMAN İSTİFA EDECEKLERMİŞ...
Onurlu bir insanin yapmasi gerekeni yapmis erdogan her agzini actiginda yalan söylüyor hala baskan
bizdede yalan soyleyene deger veriyorlar. heleki birde ustune hirsizsa bas taci.
BİZİM YÖNETİCİLER KANDIRILDIK DİYECEĞİNE İSTİFA ETMELİDİRLER.DEVLET YÖNETİMİ, ÇOCUK BAKICILIĞI DEĞİLDİR.YÖNETEMİYORSAN ŞEREFİNLE İSTİFA ETMESİNİ BİLECEKSİN .ŞEREFLİ OLMAK ERDEMLİ KİŞİLİKTİR.DARISI BİZİMKİLERİN BAŞINA.
Yalan mı söylemiş.Ayıp ayıp insan yalan söylediği için hiç istifa edermi.Haksızmıyım bay akp başkanı.
Diğer Haberler
‘Türk-Amerikan İlişkileri Çıkmaza Sürükleniyor’

‘Türk-Amerikan İlişkileri Çıkmaza Sürükleniyor’

Hollanda Dışişleri Bakanı "Putin" yalanı nedeniyle istifa etti

Hollanda Dışişleri Bakanı "Putin" yalanı nedeniyle istifa etti

SPD Genel Başkanı Schulz görevinden istifa etti

SPD Genel Başkanı Schulz görevinden istifa etti

Son dakika! ABD, Deyrizor'da Rus tankını vurdu

Son dakika! ABD, Deyrizor'da Rus tankını vurdu

Gates Çiftinden Trump’a: ‘Kadınlara Saygılı Davranın’

Gates Çiftinden Trump’a: ‘Kadınlara Saygılı Davranın’

HDP’li Serpil Kemalbay Gözaltında

HDP’li Serpil Kemalbay Gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.