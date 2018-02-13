Putin'le görüştüğüne dair yalan söyleyen Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

Rusya ziyaretine 1 gün kala istifa eden Zijlstra, milletvekillerine gözü yaşlı hitabında 'Kral'a istifasını vermekten başka seçenek görmediğini' dile getirdi.

''Ben yanlış seçim yaptım, bunu yapmamalıydım. Hollanda üzerinde hiçbir şüphe gölgesi olmayan bir bakanı hak ediyor'' diyen Zijlstra, dört ay önce Hollanda Dışişleri Bakanlığını üstlenmişti.

İstifa etmeseydi, birkaç saat içinde Moskova'ya uçacaktı.

'PUTİN BÜYÜK RUSYA'NIN PARÇALARI DEDİ' YALANI

Zijlstra, 2014’ten bu yana defalarca Putin’in sözkonusu görüşmede, Belarus, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan’ın ‘büyük Rusya’nın’ parçaları olduğunu söylediğini kendi kulağıyla duyduğunu öne sürmüştü.

YALANINI SAVUNDU

Sonunda Zijlstra, Volkskrant gazetesine demecinde, 2006’da ‘Moskova dışındaki bir kır evinde’ Putin’le görüşmeye katıldığına dair yalan söylediğini itiraf etti. Bakan, yeni demecinde, görüşmeye katıldığını uydurduğunu, çünkü bu bilgiyi veren görüşmenin gerçek katılımcısını korumak istediğini savundu.

BAŞBAKAN SAHİP ÇIKTI, MUHALEFET PEŞİNİ BIRAKMADI