Putin MH17 uçağı ile ilgili iddiaları reddetti

Olayda Rusya’yı suçlayan ülkelere Hollanda ve Avustralya’dan sonra ABD de katıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası araştırma komisyonunun Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının 2014 yılında Rus bataryasından atılan bir füze ile düşürüldüğü yönündeki iddiayı reddetti. Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Ekonomik Forum’da Cuma günü konuşan Putin, uçağı düşüren füzenin Rusya'ya ait olup olmadığının sorulması üzerine, "Tabii ki değildi” diye yanıt verdi.

Rus lider uluslararası araştırma komisyonunun açıkladığı sonuçta “güven telkin eden bir unsur olmadığını” ve gerçekte ne olduğuyla ilgili “birçok farklı hikaye” olabileceğini ifade etti.

Uluslararası araştırma komisyonu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amsterdam-Kuala Lumpur seferi sırasında düşen ve 298 kişinin hayatını kaybettiği Malezya Havayolları'na ait uçağın Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 km uzaklıktaki Kursk kenti yakınlarında konuşlu olan 53'üncü uçaksavar tugayı tarafından vurulduğunu öne sürmüştü.