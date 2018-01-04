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Putin Mısır’a uçuşların başlatılmasını onayladı

DÜNYA HABERLERİ | 04.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 9 saat önce

Kahire, 4 Ocak, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2015 yılında ara verdikleri Mısır'la uçak seferlerini yeniden başlatılmasını öngören kararı imzaladı.

2015 yılında Rusya yolcu uçağının düşmesi sonucunda Mısır ile olan uçuşlarını askıya almıştı. Putin Mısır'ın başkenti Kahire'ye uçak seferleri düzenlenmesini öngören kararı onayladı.

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