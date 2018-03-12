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Putin Pegasus uçağının vurulması için talimat vermiş

12.03.2018 18:58 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin, Şubat 2014'te bomba yüklü olduğu söylenen ve kaçırılıp Soçi'ye yönlendirilmeye çalışılan Pegasus uçağının vurulmasını öngören bir acil durum planına onay verdiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çekilen bir belgesel, 7 Şubat 2014'te yaşanan bir uçak kaçırma girişiminin daha önce bilinmeyen ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Devlet televizyonunda Pazar gecesi yayınlanan "Putin" adlı belgeselde Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'nın Harkov kentinden İstanbul'a uçarken kaçırılmak istenen Pegasus uçağının, üzerinde bomba olduğunu söyleyen bir yolcu tarafından Soçi'ye yönlendirileceğine dair bilgilendirildikten sonra yaşananları anlattı.

Soçi Kış Olimpiyatları'nın açılış günü gerçekleşen olay sırasında Rus iç istihbarat servisi FSB'nin şefiyle telefonda görüşen Putin, iki saatlik filmde "Bana söylenen, Ukrayna'dan İstanbul'a giden bir uçağı ele geçiren kişilerin, Soçi'ye inilmesini talep ettikleriydi" diyor.

İstihbarat şefi Aleksandr Bortnikov'un 110 yolcu taşıyan uçağı vurmaya hazır olduklarını söylemesi üzerine Putin, "Ben de onlara 'Öneriniz nedir?' diye sordum. Beklediğim gibi, 'Bu tip şartlar için öngörülen acil durum planları doğrultusunda uçağı vurmak' yanıtını aldım" ifadesini kullanıyor. Putin ardından da "Ben de 'Plana göre hareket edin' dedim" diye ekliyor.

Putin, haberi aldığı esnada 40 bin kişinin katılacağı açılış töreni için yanındaki Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle birlikte otobüsle stadyuma gittiğini ve Bortnikov'la yaptığı görüşmenin içeriğinden kimseye bahsetmediğini belirtiyor.

İkinci telefonla plan değişti

Birkaç dakika sonra Bortnikov'dan yeni bir telefon aldığını söyleyen Putin, bomba iddiasının asılsız olduğunu ve Boeing 737-800 tipi uçağın İstanbul'a indiğini öğrendiğini ifade ediyor.

Rus lider, belgeseldeki muhabir Andrey Kondraşov'un ikinci telefonu aldığında ne hissettiğine dair sorusuna ise "Bu konuda konuşmasam daha iyi" yanıtını veriyor.

Harkov-İstanbul seferini yapan Pegasus uçağı, üzerinde bomba olduğunu söyleyen Artem Kozlov adlı bir Ukraynalı yolcu tarafından Soçi'ye indirilmek istenmişti. Ancak başta pilotlar olmak üzere mürettebat, alkollü olduğu anlaşılan Kozlov'u Soçi'ye yöneldiklerine inandırıp uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Kozlov, 2016 yılında Türkiye'deki mahkeme tarafından 9.5 yıl hapse mahkûm edilmişti.

DW,rtr,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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