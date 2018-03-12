Putin Pegasus uçağının vurulması için talimat vermiş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çekilen bir belgesel, 7 Şubat 2014'te yaşanan bir uçak kaçırma girişiminin daha önce bilinmeyen ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Devlet televizyonunda Pazar gecesi yayınlanan "Putin" adlı belgeselde Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'nın Harkov kentinden İstanbul'a uçarken kaçırılmak istenen Pegasus uçağının, üzerinde bomba olduğunu söyleyen bir yolcu tarafından Soçi'ye yönlendirileceğine dair bilgilendirildikten sonra yaşananları anlattı.

Soçi Kış Olimpiyatları'nın açılış günü gerçekleşen olay sırasında Rus iç istihbarat servisi FSB'nin şefiyle telefonda görüşen Putin, iki saatlik filmde "Bana söylenen, Ukrayna'dan İstanbul'a giden bir uçağı ele geçiren kişilerin, Soçi'ye inilmesini talep ettikleriydi" diyor.

İstihbarat şefi Aleksandr Bortnikov'un 110 yolcu taşıyan uçağı vurmaya hazır olduklarını söylemesi üzerine Putin, "Ben de onlara 'Öneriniz nedir?' diye sordum. Beklediğim gibi, 'Bu tip şartlar için öngörülen acil durum planları doğrultusunda uçağı vurmak' yanıtını aldım" ifadesini kullanıyor. Putin ardından da "Ben de 'Plana göre hareket edin' dedim" diye ekliyor.