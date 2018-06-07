Putin: ‘Rusya Suriye’den Tüm Askerlerini Çekmeyecek’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ülkesinin şu anda Suriye’den tüm askerlerini çekmeyi planlamadığını söyledi.
Rusya Suriye’deki operasyonlarını 2015’te başlattıktan sonra savaş Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esat’ın lehine dönmüştü.
Putin geçen Aralık ayında Suriye’deki Rus askeri varlığının azaltılacağını açıklamıştı.
Devlet televizyonundan halkın sorularını yanıtladığı yıllık etkinlikte konuşan Putin, Rusya’nın “bu aşamada tüm askerlerini çekmeyi planlamadığını” ve “Rusya’nın yararına olduğu müddetçe” Suriye’de kalmaya devam edeceklerini belirtti.
Moskova, Suriye’ye açıklanmayan miktarda askeri danışman, pilot, teknik ekip ve askeri polis göndermişti.
Putin, Suriye hükümetine yardım için önemli olduğunu söylediği Hemeimeem’deki Rus hava üssü ve Tartus’taki deniz üssünün herhangi bir kalıcı tesise ev sahipliği yapmadığını, bunun da Rus ordusunun gerekli olduğu takdirde hızlıca çekilebileceği anlamına geldiğini kaydetti.
Rusya’nın ABD’deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına da değinen Putin, Kremlin’in Trump lehine böyle bir müdahalede bulunduğunu öne sürmenin “şaka gibi” olduğunu belirtti.
Son günlerde duyduğu en iyi şakanın ne olduğu şeklindeki bir soru üzerine Putin, Alman medyasında Trump’ın “Avrupa’yı Putin’in eline düşürdüğü” yönünde çıkan bir yazıyı örnek gösterdi. Putin ayrıca, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale iddialarıyla bu yazıdaki iddia birleştirildiğinde, ortaya “komik” bir durumun çıktığını söyledi.
Putin, her iki iddianın “tümüyle saçmalık olduğunu ve sadece şaka olabileceklerini” savundu.
Putin, internet özgürlüğüne saygı göstereceğinin sözünü verirken, yetkililerin “herhangi bir şeyi bloke etmeyeceğini”, onları “özgürlükleri sınırlandırmadan medeni bir çözüm” bulmaya teşvik edeceğini belirtti.
Putin ayrıca, Avrupa güvenliği için yeni bir sistem inşa edilmesi çağrısında bulunarak, ABD’nin stratejik eşitliğe zarar vermeye çalıştığını öne sürdü.
Putin, bu durumun diğer ülkeleri biraraya gelmeye ve Avrupa’nın güvenliği için yeni bir sistem oluşturmak için çalışmaya itmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.
Rusya Cumhurbaşkanı, Trump yönetiminin bazı ülkelere çelik ve alüminyum ürünlerinde ek gümrük vergisi uygulamaya başlamasını “haksız yaptırımlar” olarak niteledi.
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