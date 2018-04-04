Putin S-400 Teknoloji Transferi İçin 'Ticari Mesele' Dedi

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Suriye topraklarında Afrin'in ardından Menbiç’e de askeri operasyon düzenlemesi ihtimali konusunda açıkça yorumda bulunmazken, S-400 hava savunma füze sisteminde ise teknoloji transferini “ticari mesele” olarak değerlendirdi.
Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında, öncelikle bugün Ankara’da son derece içerikli ve yoğun görüşmelerde bulunduklarını söyledi. İkili görüşmede Türk
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