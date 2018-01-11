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Putin: 'Saldırıların Arkasında Türkler Yok'

11.01.2018 23:45 | Son Güncelleme 1 saat önce

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus basın kuruluşlarının temsilcilerine yaptığı açıklamada, Suriye’de Rus askeri üslerine düzenlenen bir dizi saldırının Rusya’nın müttefikleriyle arasını bozmak için provokasyon amaçlı yapıldığını kaydetti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus basın kuruluşlarının temsilcilerine yaptığı açıklamada, Suriye'de Rus askeri üslerine düzenlenen bir dizi saldırının Rusya'nın müttefikleriyle arasını bozmak için provokasyon amaçlı yapıldığını kaydetti.

TASS haber ajansının geçtiği habere göre, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştüğünü belirten Putin, "Bazı provokatörler var, ancak bunlar Türkler değil. Kim olduklarını biliyoruz, bu provokasyonu kimin finanse ettiğini biliyoruz" diye konuştu. Putin, "Bunu o kadar iyi anlıyoruz ki Türkiye ve İran'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Rejim saldırılarını durdurmalı”

Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde ayrıca bir dizi başka konuya değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana süreci ve Soçi Zirvesi'nin başarıya ulaşması için Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarını bir an önce durdurması gerektiğini belirtti.

Türkiye, Suriye'deki ayaklanmalar ve altı yıldır süren iç savaş süresince Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat'ın görevde kalmasına şiddetle karşı çıktı. Ancak Ankara son dönemde Suriye'deki çatışmalara siyasi bir çözüm bulmak için Şam yönetiminin müttefikleri Rusya ve İran'la birlikte çalışıyor.

Üç ülke geçen yıl muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetinde ve vilayeti çevreleyen Türkiye sınırındaki alanda çatışmasızlık bölgesi oluşturma konusunda anlaştılar. Ancak Suriye yönetimi o tarihten bu yana bu bölgede operasyon başlattı. Hükümetin son iki haftada İran destekli milislerin desteğiyle yürüttüğü operasyon hız kazandı.

Türkiye Salı günü Rusya ve İran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, Suriye hükümetinden İdlib'deki çatışmasızlık alanının sınırlarını ihlal etmemesini istemelerini talep etmişti

Rusya Savunma Bakanlığı ise Suriye'deki Rus askeri üslerine 6 Ocak'ta insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen bir dizi saldırının ardından Türk ordu makamlarına mektup göndererek, İdlib'deki silahlı grupları daha iyi kontrol etmesini istemişti.

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