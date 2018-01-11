Putin: 'Saldırıların Arkasında Türkler Yok'

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Rus basın kuruluşlarının temsilcilerine yaptığı açıklamada, Suriye'de Rus askeri üslerine düzenlenen bir dizi saldırının Rusya'nın müttefikleriyle arasını bozmak için provokasyon amaçlı yapıldığını kaydetti.

TASS haber ajansının geçtiği habere göre, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştüğünü belirten Putin, "Bazı provokatörler var, ancak bunlar Türkler değil. Kim olduklarını biliyoruz, bu provokasyonu kimin finanse ettiğini biliyoruz" diye konuştu. Putin, "Bunu o kadar iyi anlıyoruz ki Türkiye ve İran'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Rejim saldırılarını durdurmalı”

Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde ayrıca bir dizi başka konuya değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana süreci ve Soçi Zirvesi'nin başarıya ulaşması için Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarını bir an önce durdurması gerektiğini belirtti.

Türkiye, Suriye'deki ayaklanmalar ve altı yıldır süren iç savaş süresince Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat'ın görevde kalmasına şiddetle karşı çıktı. Ancak Ankara son dönemde Suriye'deki çatışmalara siyasi bir çözüm bulmak için Şam yönetiminin müttefikleri Rusya ve İran'la birlikte çalışıyor.