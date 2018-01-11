Putin: Saldırının arkasında kim olduğunu biliyoruz, Türkiye'nin alakası yok

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye konusundaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib’te ve Doğu Guta’da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi’nin başarılı olması bakımından da önem taşıdığını vurguladı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri de dahil, enerji alanındaki işbirliğine değinen iki liderin, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.
İki lider, Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının yanı sıra, Soçi Kongresi hakkında da görüş teatisinde bulundu.
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