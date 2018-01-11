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Putin: Saldırının arkasında kim olduğunu biliyoruz, Türkiye'nin alakası yok

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 19:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "saldırının arkasındaki provokatörün kim olduğunu biliyoruz Türkiye'nin alakası yok" ifadelerini kullandı.

Putin: Saldırının arkasında kim olduğunu biliyoruz, Türkiye'nin alakası yok

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye konusundaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib’te ve Doğu Guta’da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi’nin başarılı olması bakımından da önem taşıdığını vurguladı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri de dahil, enerji alanındaki işbirliğine değinen iki liderin, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

İki lider, Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının yanı sıra, Soçi Kongresi hakkında da görüş teatisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye putin Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ABD bütün planını Türkiye ile Rusya nın arasının bozulmasına bağlamıştı Tam ilişkiler düzeldi derken Rus Büyükelçiye suikast düzenlenmiş ve hayatını kaybetmişti Bunların yapmayacağı alçaklık yok 15 Temmuzda Türkiyede Darbe yapmaya kalkıştılar EZDİK! İran ı ambargo ile ezip ,İçsavaşa sürüklemek stediler Türkiye O Ambargoyu DELEREK İran ı destek oldu ABD nin BOP Projesini Türkiyenin BOP Projesi alt edecek
Sahi bop eşbaşkanı kimdir acaba ? :))
@palermo544 allah cc. devletimize milletimize zeval vermesin. iran ambargo zarrab olayında gördük malum partinin insanlarını, abd ile omuz omuza, kendi devletlerne karşı mücadele verdiler. türkiye ceza alacagı için sevinen, "oh be teşekkürler amerika" diyen chp li gördük daha ötesi var mı.
@palermo544 Bop eş başkanlarından kurtulmak lazım diyorsun yani
palermo trolü, peki Türkiye de yaşanan yolsuzluklar da Abd nin bir planı mı, onu da bozun eğer öyleyse. Eşit gelir dağılımını da sağlayın. Mücevherden vergi alın, yatlara verilen motorin den vergi alın, çiftçiye verilen mazot dan almayın. Her türlü haksızlığa, yolsuzluğa sırf Abd ye inat karşı gelin. Abd nin planlarını bozun. Sakın bana chp böyle yaptı, şöyle yaptı diye cevap yazma chp li değilim.
@gozungordugu Türkiye'de yolsuzluk varsa bu Türkiyenin sorunudur Bu ; Türkiye de Türkiye nin kurumları tarafından çözülmelidir Sen Burada Devletin verdiği İmkanları Kullanarak bazı bilgiler elde et bazısını kitabına uydur bazısını montajla sonrada Devletin sana vermiş olduğu O İmkanlarla Devlete Vur! Bunun adı Yolsuzlukla Mücadele olmaz Hesapta 17_25 Yolsuzluk operasyonuydu demi Bak ne çıktı Halk Bank meslesinden ABD Mahkemesi "SİZ İRAN AMBARGOSUNU DELDİNİZ..SUÇLUSUNUZ" Diyor diğer meselelride sizin ağzınıza ciklet olsun die sürdüler piyasasa Çiğneyip duruyorsunuz!
@ayrla25 Ya ahmak konuşma ,madem Allah c.c devletimize ve milletimize zevval vermesin diyorsun,bunun mantıkla ,akılla alakası yok.Sarıkamış nedir bilir misin? Yada Sina cephesinde İngilizlere esir düşen Mehmetçiklerin başına neler geldi bilir misin?Allah o zamanlar nerede idi?Madem ki her şeyi şaşmaz olarak belirleyen o,neden İsreil e isyan var.Kısaca o ilkel bir arap tanrısının evrilmiş son şeklidir.o olsaydı Suriye de o kadar masum insan ölmezdi.Ama akıl aldanır.Dünyada 4 bin tane din var .Hepsi aldananlardır.Sizin gibi.
@palermo544 Milletvekiliniz veysi kaynak rüşvet serbest olsun dedi terfi ettirdiniz diğeri insanın suç işleme hakkı var Allah la aramıza girmeyin dedi. İyimi
Erdoğan ın T.C nin başına geçmesi talihsizlik olmuştur.Çünkü kafasında Allah var din var.Osmanlı yönetimi hakkında bilgi sahibi olsa dinin devlet iradesinden çıktığını görecek.Bir taraftan suni mezhebin menzil gurubunu ön plana alarak ikinci bir FETÖ yaratma beşinde koşarken açıklama yapıyor.Dış mihraklar din ve mezhep işlerini ortaya atarak karışıklık yapacaklar.Utanmıyor musun ?Kabataş yalanını neyi üzerine kurmuştun. Kılıçdaroğlunu ne diyerek meydanlarda eleştirmiştin *.Bu konuda tek suçlu sensin.
@siliya hadi ordan başımızda sayın erdoğan olmasaydı demokrasiyi görürdünüz tıpkı ırak mısır gibi artık çok demokratik olurduk ülkemizi bölmeye çalıştıklarını görmüyorsunuz değilmi
kusura bakma saçmalamışsın
@sufireso sen belli yahudisin kardeşim
hepsi siyonist abd israilin oyunu.ıraka suriyeye irana,mısıra katara yaptıklarını türkiyeye de yapmak istiyorlar. mhp oynanan oyunun farkında,mevzu bahis ülke olunca tabiki de iktidarla bir olcak.bu chp zihniyeti hiç bi zaman akıllanmıycak.genel başkanları 8 seçim kaybetti hala içlerinden bi adam çıkıp da sen niye başarısizsın demiyo? feto ya destek olurlar,hdp yi yürüyüşte koluna takarlar,ne işin var suriye de derler,mhp yi eleştirirler,terörü bitirmek isteyen süleyman soylu ya saldırırlar. bi dikili ağaçları yok .mk! yeter artık destek olmuyosanız köstek de olmayın bu memlekete.
arkadaslar mevzu TURKIYE olunca sag sol gorus acisi fark etmeksiz bir olmaliyiz ama emin olun bu chp zihniyet bizim ulkenize oynanan oyunlara alkis tutuyor bu nasil mustafa kemalin birakdigi parti mustafa kemal sag olsa sizi asardi asardi bu ke.MAL lın hayalin de acaba buyuk TURKIYE CUMHURIYETINE BASBANLIK YAPACAGINI VEYA YONETECEGINI dusunuyor ac cakal ruyasinda hep olmus kuzu gorurmus SAYGILAR
Sizi her önüne gelen uyuto sizin gidip yerinize iyi bir beyin takımı gelmesi lazım. Bu ne akp ne chp nede iyi parti olur hdp gibi katil bir parti hiç olmaz
bravo Graham 7 ve palermo544 ne güzel yorumlamissiniz gerçekleri görmek lazım bazı vatan hainleri tabiki anlamaz bu ülkeye hep beraber sahip çıkacağız inşallah
yine mi kandırıldık reis
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