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Putin: Seçimleri kazanamazsam biçerdöver operatörü olacağım

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 13:39 | Son Güncelleme

Rusya’da 18 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası bir başarısızlıkta hangi mesleği yapabileceğini açıkladı. Putin esprili bir dille "Bir şeyler ters giderse, seçimlerden sonra biçerdöver operatörü olarak çalışacağım" dedi.

Putin: Seçimleri kazanamazsam biçerdöver operatörü olacağım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin önde gelen tarım aracı üreticisi Rostselmaş’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında firmanın yeni biçerdöverini simülasyon yoluyla deneyen Putin, seçimleri bir dönem daha kazanamaması halinde gelecek planının ne olduğunu söyledi.

Putin esprili bir dille “Bir şeyler ters giderse 18 Mart’tan sonra biçerdöver operatörü olarak çalışacağım” ifadelerini kullandı. Rostselmaş CEO’su Konstantin Babkin de Putin’in esprisine “Hiç sorun değil” yanıtını verdi.

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Rusya Vladimir Putin

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Putin esprili bir dille "Bir şeyler ters giderse, seçimlerden sonra biçerdöver operatörü olarak çalışacağım" demiş. Kardeş sen hemen gel Türkiye ye..Bizdekiler kıyak emeklilik falan ayarlarlar sana rahat edersin.
putin çok iyi eğitimli,gerçek üniversite diploması bile var.almancası anadili gibi.birkaç dil biliyor.Trumph tanda kültürlü.Darısı başımızaa
Çok iyi
Çok komiksin admin kardeş
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