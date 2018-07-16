Putin: Seçimleri Trump'ın kazanmasını istedim

Putin, 2016 seçimlerini Trump'ın kazanmasını istediğini kabul etmekle birlikte Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları geri çevirdi.ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvede, askeri ve ticari konuların yanı sıra Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları da masaya yatırıldı. İki lider, Pazartesi günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirdikleri ikili zirvenin ardından düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Her iki liderden de zirveye övgü geldi. Putin Trump ile görüşmesinin "çok başarılı", "açık sözlü ve bir iş görüşmesi atmosferinde" geçtiğini kaydetti. "İkili ilişkilerin şu süreçte zor bir dönemden geçtiği aşikar" diyen Putin, buna rağmen ortada iki ülke arasında gerginliğe neden olacak "herhangi bir objektif neden" olmadığını söyledi. Zirvede ülkeler arasındaki "bir dizi kritik meselenin" gündeme geldiğini belirten Trump ise, Helsinki zirvesinin ikili ilişkiler için "henüz başlangıç" olduğunu belirtti.

"Daha büyük bir saçmalık olamaz" Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale edip etmediği yönündeki soruyu "Daha büyük bir saçmalık olamaz" diye yanıtlayan Putin, "Lütfen bu zırvayı kafalarınızdan atın" şeklinde konuştu. Putin, "Şu ana kadar birçok kez söylediğimi tekrarlamak durumundayım. Rus hükümeti hiçbir zaman ABD'nin içişlerine müdahale etmemiştir ve etmeyi de planlamamaktadır" dedi. Putin'e 2016 seçimlerini Trump'ın kazanmasını isteyip istemediği soruldu. Soruya "Evet, istedim" şeklinde yanıt veren Putin, bunun nedeninin Trump'ın Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerin düzeltilmesini vaat etmesi olduğunu kaydetti. Trump ise Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi için "hiçbir neden görmediğini" belirtti. Trump Putin'in, kendisine, Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen siber saldırıların araştırılması konusunda Rus ve ABD'li soruşturmacıların işbirliği yapmalarını önerdiğini söyledi. Trump, Putin'in teklifini "harika bir yardım" olarak nitelendirerek övdü. Rusya'nın 2016'daki ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada Trump'ın da adı geçiyor. Rusya, seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor.