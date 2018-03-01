Putin: Sınırsız menzile sahip füze geliştirdik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılki geleneksel ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin geliştirdiği yeni silah sistemlerini tanıttı.

Perşembe günü Rus milletvekili ve senatörlerin önünde yaptığı konuşmada Putin, "sınırsız menzile" sahip bir kıtalararası balistik füze geliştirdiklerini söyledi. Söz konusu füzenin "yüksek hız ve manevra kabiliyetine" sahip olduğunu ve dünyadaki "hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyeceğini" belirten Putin, bu yüzden yeni silahlarının "yenilemez" olduğunu söyledi.

Video ve 3D kayıtlar eşliğinde yaptığı konuşmasında Putin aynı zamanda, Rus ordusunun nükleer başlık monte edilebilecek yeni sualtı drone'u ve "henüz ayrıntılarını vermek istemediği" yeni bir lazer silahını da tanıttı.

"Şimdi bizi dinleyin!"

Vladimir Putin'in seçimlere iki buçuk hafta kala yaptığı konuşması yaklaşık iki saat sürdü. Konuşmasının yarısını silahlanma konusuna ayıran Putin, Rusya'nın "tüm sorunlara rağmen dünyanın en büyük nükleer gücü olarak kalmaktan" gurur duyduğunu söyledi. Putin, "Kimse bizimle konuşmak istemiyordu, kimse bizi dinlemek istemiyordu. Şimdi bizi dinleyin!" dedi ve Rus vekil ve senatörlerden alkış aldı.