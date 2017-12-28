Putin: Süpermarket saldırısı bir terör eylemi

Moskova, 28 Aralık, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentindeki bir süper markette gerçekleşen patlamanın terör eylemi olduğunu söyledi.
Rusyanın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg'da dün bir markette patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden olmadı fakat bazıları hayati olmak üzere on kişi yaralandı. Patlamaya bir müşterinin çantasında içeri sokulan 200 gr patlayıcı sebep oldu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
15 yaşındaki çocuğa sosyal medyadan tuzak
Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!
Konya'da ev yangını: 4 ölü
Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
Fuat Uğur yazdı: Fetullah Gülen din değiştirmeye karar verdi
Sevakin Adası anlaşmasının ardından Türkiye'den kritik iddialara yanıt
Saadet Partisi'nden KHK tepkisi: 'Beyaz toros'ların yerini 'siyah minibüs'ler mi alıyor?
Siz onu bir de estetiksiz görün!
Boyundan büyük arabaya binince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi
Okuyucu Yorumları 0 yorum