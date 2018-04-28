HABER

Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin, kullanımda olan dünya atlaslarının tarihi ve coğrafi gerçekleri çarpıttığını söyleyerek, yeni haritalar hazırlanması için talimat verdi.

Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!

Rusya Resmi Haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Coğrafya Derneği Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantıda yeni bir Rusça dünya atlası oluşturulmasını ve aslı Rusça olup sonradan başka dillerde isimler verilen yerlerle ilgili gerekli düzeltmenin yapılmasını istedi.

Rusya'nın katkıları hafızalardan siliniyor

Haberde Putin'in aynı talimatları Rusya Savunma Bakanlığı'na da verdiğine dikkat çekildi. Putin açıklamasında, "Geçmişte kaşiflerimizin ve gezginlerimizin belirli yerlere verdiği Rusça isimlerin bugün dünya haritalarından silindiğini görüyoruz. Rusya'nın dünya keşfine ve bilimin gelişmesine yaptığı katkılar da hafızalardan siliniyor. 2020'de Antarktika'nın keşfinin yıldönümünü kutlayacağız ki, bu da Rus denizcilerin bir başarısıydı. Fakat Antarktika'yı keşfeden Mihail Lazarev ve Feddi Bellinsgauzen'in orada koyduğu ilk yer isimleri bugün haritalarda yok. Kullanımdaki haritalarda yabancı isimler var. Bu durum düzeltilecek" dedi.

Hiçbir şey dikte edilmeyecek

Putin'in yeni bir atlas yapmaya yönelik talimatlarında, "Rusya hiç kimseye hiçbir şekilde bir şey dikte etmeyecek. Ancak tarihsel ve coğrafi gerçekliğin çarpıtılmasına karşı ilgisiz kalma ya da kayıtsız kalma hakkımız yok” açıklaması da yer alıyor.

Medya dünyasını sarsan iddia! Hürriyet'in 1 numarası da istifa ettiMedya dünyasını sarsan iddia! Hürriyet'in 1 numarası da istifa etti
Sınırda alarm verildi! Yüz binlercesi geliyorSınırda alarm verildi! Yüz binlercesi geliyor
İran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal ettiİran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Rusya dünya haritası

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yeni dünya haritası değişecek ve bunu türklerdeğiştiricek ortadoğuyu birleştirip haçlı ları yenicez önce şu seçimde pkk fetö haçlı siyonis itifakı yenicez sonrası gelir zati haçlının endişeside bu zati oyuzden içerden adam satın alıp duruyor yalandaroğlu maral vs topunuz gelin
Diğer Haberler
Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı

Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı

Dünya bu elleri konuşuyor!

Dünya bu elleri konuşuyor!

CNN International son dakika geçti! ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra

CNN International son dakika geçti! ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra

Trump'tan sert İran açıklaması: İran nükleer silah yapamayacak

Trump'tan sert İran açıklaması: İran nükleer silah yapamayacak

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

ABD Başkanı Trump'tan 'savaş' mesajı

ABD Başkanı Trump'tan 'savaş' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.