Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!

Rusya Resmi Haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Coğrafya Derneği Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantıda yeni bir Rusça dünya atlası oluşturulmasını ve aslı Rusça olup sonradan başka dillerde isimler verilen yerlerle ilgili gerekli düzeltmenin yapılmasını istedi.

Rusya'nın katkıları hafızalardan siliniyor

Haberde Putin'in aynı talimatları Rusya Savunma Bakanlığı'na da verdiğine dikkat çekildi. Putin açıklamasında, "Geçmişte kaşiflerimizin ve gezginlerimizin belirli yerlere verdiği Rusça isimlerin bugün dünya haritalarından silindiğini görüyoruz. Rusya'nın dünya keşfine ve bilimin gelişmesine yaptığı katkılar da hafızalardan siliniyor. 2020'de Antarktika'nın keşfinin yıldönümünü kutlayacağız ki, bu da Rus denizcilerin bir başarısıydı. Fakat Antarktika'yı keşfeden Mihail Lazarev ve Feddi Bellinsgauzen'in orada koyduğu ilk yer isimleri bugün haritalarda yok. Kullanımdaki haritalarda yabancı isimler var. Bu durum düzeltilecek" dedi.

Hiçbir şey dikte edilmeyecek

Putin'in yeni bir atlas yapmaya yönelik talimatlarında, "Rusya hiç kimseye hiçbir şekilde bir şey dikte etmeyecek. Ancak tarihsel ve coğrafi gerçekliğin çarpıtılmasına karşı ilgisiz kalma ya da kayıtsız kalma hakkımız yok” açıklaması da yer alıyor.

