Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!

Rusya Resmi Haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Coğrafya Derneği Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantıda yeni bir Rusça dünya atlası oluşturulmasını ve aslı Rusça olup sonradan başka dillerde isimler verilen yerlerle ilgili gerekli düzeltmenin yapılmasını istedi.
Rusya'nın katkıları hafızalardan siliniyor
Haberde Putin'in aynı talimatları Rusya Savunma Bakanlığı'na da verdiğine dikkat çekildi. Putin açıklamasında, "Geçmişte kaşiflerimizin ve gezginlerimizin belirli yerlere verdiği Rusça isimlerin bugün dünya haritalarından silindiğini görüyoruz. Rusya'nın dünya keşfine ve bilimin gelişmesine yaptığı katkılar da hafızalardan siliniyor. 2020'de Antarktika'nın keşfinin yıldönümünü kutlayacağız ki, bu da Rus denizcilerin bir başarısıydı. Fakat Antarktika'yı keşfeden Mihail Lazarev ve Feddi Bellinsgauzen'in orada koyduğu ilk yer isimleri bugün haritalarda yok. Kullanımdaki haritalarda yabancı isimler var. Bu durum düzeltilecek" dedi.
Hiçbir şey dikte edilmeyecek
Putin'in yeni bir atlas yapmaya yönelik talimatlarında, "Rusya hiç kimseye hiçbir şekilde bir şey dikte etmeyecek. Ancak tarihsel ve coğrafi gerçekliğin çarpıtılmasına karşı ilgisiz kalma ya da kayıtsız kalma hakkımız yok” açıklaması da yer alıyor.
Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…
Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı
Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı
Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı
CNN International son dakika geçti! ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra
Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum